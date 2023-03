OL : John Textor menacé de mort à cause d'un transfert à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 02 mars 2023 à 18:10

Alors que l' OL a officialisé deux nouvelles recrues en fin de mercato hivernal, John Textor a été menacé de mort pour avoir fait venir Jeffinho à Lyon.

Après de longues négociations, John Textor est officiellement devenu le nouveau propriétaire de l' OL en décembre dernier. À l'approche du mercato hivernal, et face à la situation compliquée que traverse l'Olympique Lyonnais, l'investisseur américain décide d'investir afin de permettre aux dirigeants lyonnais d'être actifs sur le mois de janvier.

La première recrue qui signe à l' OL se nomme Dejan Lovren, un joueur bien connu des supporters puisqu'il a passé trois saisons entre 2010 et 2013 dans le Rhône. Néanmoins, cela ne suffit pas à convaincre les supporters qui demandent du renfort pour espérer une bonne deuxième partie de saison. De ce fait, les dirigeants actent les arrivées d'Amin Sarr en provenance d'Heerenveen contre un chèque de 11 millions d'euros, et de Jeffinho en provenance de Botafogo contre une somme de 10 millions d'euros.

Cependant, le transfert du joueur brésilien venant d'un club appartenant à John Textor n'a pas vraiment été apprécié par les supporters de Botafogo, qui n'ont pas manqué de le faire savoir à l'investisseur américain.

OL : John Textor a reçu des menaces de mort par les supporters de Botafogo

Une véritable trahison. Voilà comment a été vécu le transfert de Jeffinho à l' OL par les supporters de Botafogo. Dans un entretien accordé au Financial Times, John Textor explique qu'il a dû prendre des précautions depuis que ce transfert a été finalisé. "Je vais à Rio et je suis traité comme un roi partout où je vais. Mais à cause d’un transfert, j’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous n’imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement."

Fort heureusement, les choses se passent plutôt bien à l' OL pour John Textor, lui qui n'était pas vraiment désiré par le public du Groupama Stadium quelques semaines avant son arrivée.