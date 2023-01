OL Mercato : Officiel, Jeffinho rejoint l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 20:55

Jeffinho, l’attaquant brésilien annoncé à l’ OL par Aulas et Blanc est enfin arrivé à Lyon. Il est la 3e recrue du club cet hiver après Lovren et Amin Sarr.

Annoncé à l’ OL depuis lundi, Jeffinho (23 ans) a satisfait à la traditionnelle visite médicale et il s’est engagé avec le club rhodanien, ce mardi, dernier jour du mercato hivernal. Il a signé un contrat de quatre saisons et demie, qui va jusqu’au 30 juin 2027, à la grande joie de la direction des Gones. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le transfert de l’attaquant brésilien de Botafogo, Jeffinho. Le club est heureux d’avoir réussi à concrétiser ce transfert, renforçant ainsi le partenariat entre Resende, Botafogo et l’ OL », a informé l'équipe présidée par Jean-Michel Aulas.

OL Mercato : Jeffinho transféré à Lyon pour 10 M€, hors bonus

L’ OL a déboursé 10 millions d'euros pour s’attacher les services du polyvalent joueur offensif. Un montant auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 millions d'euros de bonus, déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur, selon la précision de l’Olympique Lyonnais, dans son communiqué officiel. Jeffinho est désormais le 23e Brésilien de l’histoire du club rhodanien. Ce qui témoigne des liens forts qui unissent l’ OL et le Brésil, comme l’a souligné Lyon.

« L’OL est très populaire au Brésil donc quand j’ai su que le club s’intéressait à moi, je n’ai pas réfléchi, j’étais très content. J’espère aider l’Olympique Lyonnais à revenir tout en haut et à remporter des titres », a réagi le joueur transféré de Botafogo à Lyon. Pour rappel, un autre Brésilien, Joao Gomes, a repoussé les avances de John Textor, le milliardaire américain propriétaire de l'OL. Le milieu de défensif de Flamengo s'est finalement engagé avec Wolverhampton en Premier League.