Mercato OL : La promesse d'une pépite brésilienne aux supporters

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 06:39

Nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais, Jeffinho est revenu sur sa signature. L’occasion d’afficher ses ambitions avec l’ OL.

Ce vendredi était jour de présentation à l’Olympique Lyonnais. Le mercato d’hiver ayant officiellement fermé ses portes dans l’Hexagone, l’ OL a présenté le fruit de ses récoltes. Trois renforts ont rejoint Lyon cet hiver. Amin Sarr, Dejan Lovren et Jeffinho se sont tous trois engagés avec les Gones. Le défenseur central signe son retour à la maison, tandis que les deux attaquants vont découvrir le Groupama Stadium. L’ailier brésilien a livré des confidences sur sa signature en provenance de Botafago. « Tout rêve d’un gamin au Brésil, c’est de jouer en Europe. Je n’ai pas réfléchi une seconde. En 24h, on a décidé de venir à Lyon. Je ne regrette pas, j’ai bien été reçu par le président et les joueurs. John Textor ? Il m’a apporté de la confiance, de la sécurité. Je lui ai dit: ne t’inquiète pas, tu ne seras pas seul à Lyon », a-t-il assuré en conférence de presse.

Mercato OL : Le message d’espoir de Jeffinho aux Bad Gones

Jeffinho rejoint l’Olympique Lyonnais après le départ de Karl Toko Ekambi. L’ailier camerounais a été conspué par les supporters de l’ OL. Il est prêté sans option au Stade Rennais. L’attaquant de 23 ans s’estime apte pour répondre aux attentes des supporters. « Je pense que tout le monde connaît les joueurs brésiliens, on est heureux même quand la situation n’est pas bonne, je vais apporter ça à Lyon, je suis quelqu’un d’heureux dans la vie, je peux vous assurer que je vais apporter cette allégresse. Je n’aime pas le froid mais je n’ai pas hésité. Je vais apporter de la chaleur aux supporters malgré le froid », a-t-il assuré.

Recruté contre 10 millions d’euros en provenance de Botafogo, Jeffinho est contrat avec l’ Ol jusqu’en 2027. Il faudra attendre avant de le voir étrenner le maillot lyonnais. Touché à la cheville, il est forfait pour le déplacement de Lyon ce dimanche sur la pelouse de Troyes.