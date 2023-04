Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 09:55

Avant son premier Olympico avec l' OL, Jeffinho est revenu sur son transfert de Botafofo. Il a lâché une confidence de John Textor pendant des négociations.

OL : Jeffinho compare l'Olympico au derby Botafogo- Fluminense

Recrue hivernale de l’ OL, Jeffinho (23 ans) est passé en conférence de presse pour évoquer le choc contre l’OM, dimanche (20h45), au Groupama stadium. Il voit l’Olympico entre Lyon et Marseille comme le derby entre son ancien club Botafogo et son grand rival de Rio de Janeiro.

« La grande affiche qui ressemblerait à ce OL-OM serait Botafogo- Fluminense », a t-il comparé. Dans ce genre de rencontre on est encore plus motivés. Je sais que ce match contre Marseille est un grand match »

Arrivé à l’Olympique Lyonnais le dernier jour du mercato d'hiver, l’ailier brésilien est encore en période d’adaptation. « Mon adaptation se passe bien. Au début j'avais peur […]. Je m'adapte petit à petit pour être au mieux de ma forme. »

OL Mercato : Jeffinho a eu des garanties de Textor avant de signer à Lyon

En marge des questions relatives au match entre l’ OL et l’OM, Jeffinho est revenu sur les coulisses de son transfert du Brésil. Il dévoile une confidence du nouveau propriétaire du club rhodanien, pendant les négociations.

« Il (John Textor) m’a dit que si jamais ça n'allait pas (à Lyon), il serait là pour moi, pour mon adaptation. Et que si je voulais revenir au Brésil, il m'écouterait pour rendre cela possible », a-t-il balancé.

Gênée par un souci physique à son arrivée en Ligue 1, la pépite brésilienne a disputé 5 matchs, soit 3 en Ligue 1 et 2 en coupe de France, pour un but marqué et une passe décisive délivrée. Tout va donc bien pour Jeffinho pour l’instant. John Textor n’a donc pas pas intervenir.

« Le staff technique m'a mis en confiance, mes coéquipiers aussi. Je me suis vite senti à l'aise ici. L'ambiance est bonne », a rassuré la recrue de l’ OL. Notons que le milliardaire américain est aussi le propriétaire du club carioca. Quant à Jeffinho, son ransfert de Botafogo a été réalisé à 10 M€.