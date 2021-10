OM Mercato : Longoria relance une piste prioritaire à Valence !

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2021 à 19:20

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, compte renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Le dirigeant phocéen prospecte déjà du côté de l’Espagne pour attirer un défenseur qui viendrait épauler efficacement Pol Lirola.

OM Mercato : Longoria a trouvé la doublure de Lirola

Comme plusieurs clubs, l’ OM devrait profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques retouches dans son effectif. D’ailleurs, les dirigeants marseillais n'écartent pas la possibilité de se montrer actifs en janvier prochain. D’autant plus que le secteur défensif de l’ Olympique de Marseille pourrait accueillir de nouveaux renforts supplémentaires.

Hiroki Sakai parti cet été, l’ OM se retrouve avec un seul latéral droit de métier, Pol Lirola. Mais l’entraîneur Jorge Sampaoli n’a pas l’intention de se contenter d’un seul latéral droit dans son groupe. Le coach marseillais souhaite renforcer ce secteur de jeu pour la suite de la saison. Un message bien reçu par les dirigeants marseillais qui s’activent déjà en coulisses pour faire venir la doublure de Pol Lirola. C’est dans cette perspective qu’une ancienne piste refait surface sur la Canebière.

Longoria insiste pour Daniel Wass

Le média Todofichajes révèle en effet que la direction de l’ Olympique de Marseille va revenir à la charge pour Daniel Wass. Le président marseillais connaît bien le défenseur danois et entend profiter de ses bonnes relations avec Valence CF pour boucler son transfert. Cet intérêt persistant de l’ OM ne laisse pas insensible le joueur de 32 ans.

Entré dans sa dernière de contrat, Daniel Wass serait enfin prêt à quitter Valence CF et le regain d’intérêt de l’OM n’y serait pas étranger. Pour rappel, le latéral droit de 32 ans était en négociations avancées avec les Olympiens lors du dernier mercato. Un transfert d’un montant proche d’un million était même évoqué. Lié au club Che jusqu’en 2022, Daniel Wass avait finalement été retenu par sa direction, qui réclamait un montant supérieur pour son départ. Aujourd’hui, l’ancien joueur de Toulouse serait davantage tenté par un retour en Ligue 1 à Marseille. De plus, le média ajoute que Jorge Sampaoli n’est pas insensible aux qualités du Danois et en aurait même fait une cible prioritaire pour cet hiver.