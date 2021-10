Bordeaux Mercato : Vers la renégociation du contrat de Koscielny ?

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 22:20

Transféré d’Arsenal par Bordeaux, Laurent Koscielny a signé un contrat colossal avec les Girondins. L’Équipe a sorti des chiffres qui pèsent dans le portefeuille de Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club au scapulaire.

Bordeaux : Koscielny et sa clause de 2 ans de contrat après 2022

Laurent Koscielny a blindé son contrat avec les Bordeaux avec des clauses à son avantage et un salaire annuel lourd pour les finances du club passé à deux doigts d’un redressement judiciaire l’été dernier. Selon les révélations du quotidien sportif, il touche un salaire annuel brut de 3 M€ par saison, alors qu’il a signé un bail de trois ans à son arrivée d’Arsenal en août 2019. De plus, il a été transféré du club anglais à 5 M€ selon Transfermarkt. Un recrutement acté par les anciens propriétaires américains du FCGB, le groupe GACP. Et ce n’est pas tout ! La source croit savoir que le défenseur central de 36 ans a dans son contrat une option de deux années supplémentaires. Une clause qu'il peut déclencher unilatéralement, à en croire la source.

Gérard Lopez envisage de renégocier le contrat du défenseur

Toujours selon le journal, même si l'arrière natif de Tulle (en Corrèze) décide de ne pas rempiler à Bordeaux en juin 2022, cette décision n’annule pas directement les deux ans supplémentaires de bail et le salaire qui va avec. La direction des Girondins devra dans ce cas négocier avec Laurent Koscielny pour réduire les 5 M€ représentant deux ans de salaire après 2022. Face aux difficultés de trésorerie, Gérard Lopez envisagerait de renégocier avec le joueur de 36 ans à l’issue de son contrat initial selon les échos en provenance de la Gironde.

Laurent Koscielny a disputé 26 matchs de Ligue 1 la saison dernière et a été titulaire 25 fois. Le club au scapulaire avait terminé à la 12e place du championnat avec 45 points. Après 9 journées de championnat lors du nouvel exercice, les Bordelais sont 16es avec 7 points. Quant au capitaine de Bordeaux, il a pris part à 5 matchs.