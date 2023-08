Bordeaux a décidé de se renforcer rapidement à un poste clé, à la suite de la lourde défaite face à Pau FC (3-0), lors de la 1re journée de Ligue 2.

Mercato : Rafal Straczek pointé du doigt après la défaite à Pau

Candidat à la montée en Ligue 1 cette saison encore, après avoir échoué de peu de retrouver l’élite en fin de l'exercice dernier, Bordeaux a pris un mauvais départ, comme l’ASSE. Les Girondins se sont inclinés lourdement devant Pau, au Nouste Camp, lors du leur premier match en championnat, lundi. L’équipe de David Guion avait encaissé trois buts, dont deux successivement en première période (17e et 19e minutes). Pas forcément coupable sur les trois buts concédés, Rafal Straczek serait quand même pointé du doigt après la défaite.

Bordeaux songe à recruter un gardien de but rapidement

Selon les informations de Foot Mercato, Bordeaux aurait décidé de se lancer rapidement à la recherche d’un gardien de but après la défaite à Pau. « Le gardien polonais des Girondins ne pouvait rien faire sur les trois buts encaissés. Mais cela n’empêche pas le club au scapulaire d’avoir une vraie réflexion en interne sur le poste de gardien de but », a fait savoir la source, qui se montre même plus précise.

« Admar Lopes (le directeur technique du FCGB) prospecte sur le marché des transferts et a identifié deux gardiens de but expérimentés, susceptibles de venir concurrencer, voire de remplacer Rafal Straczek en tant que numéro 1. » L’une des pistes bordelaises aurait l’aval de Gérard Lopez, le président du club.

Arrivé à Bordeaux en juillet 2022, le portier de 24 ans n’avait joué que 3 matchs en Ligue 2 avec les Girondins la saison écoulée. Il n’a donc pas encore le coffre pour être décisif, surtout dans une équipe comme celle des Girondins où l’objectif (la montée en Ligue 1) peut être un énorme coup de pression pour ses épaules encore fragiles.