Deux jeunes de Bordeaux, Dilane Bakwa et Junio Mwanga, intéressent fortement le RC Strasbourg. Les Alsaciens sont en pole pour les accueillir.

Mercato RC Strasbourg : Discussions avancées pour deux arrivées

Après plusieurs arrivées majeures, le RC Strasbourg vise deux pépites des Girondins de Bordeaux, à savoir Dilane Bakwa et Junior Mwanga. Les deux jeunes joueurs sont en instance de départ au FCGB, et le club alsacien aimerait bien faire un coup double, annonce L'Équipe. Les discussions seraient à un stade avancé entre les joueurs et le club, au point qu'aucun des deux n'était présent dans le groupe pour le dernier match de Bordeaux, contre Goal FC (2-0).

Un choix voulu par le staff technique pour préserver les joueurs et éviter une blessure en vue d'un transfert. Gérard Lopez, le président de Bordeaux, verrait d'un très bon oeil le départ de ses deux espoirs afin de renflouer les caisses. Plusieurs autres offres étaient arrivées sur la table, mais aucune n'avait donné satisfaction, puisque le club au scapulaire attend au moins 25 millions d'euros pour lâcher son duo. Seul le club détenu par Todd Boehly s'est aligné sur cette demande. Dilane Bakwa et Junior Mwanga devraient s'engager pour 5 ans avec le pensionnaire de la Meinau.

Un été plein d'ambition au RCSA

Depuis son rachat par le groupe BlueCo, le RC Strasbourg a complètement changé de dimension. Même si un plafond de verre existera toujours à cause de la présence de Chelsea comme fer de lance du groupe, le RCSA vise quand même beaucoup plus haut que les années précédentes. Avec les recrutements d'Abakar Sylla (17 millions d'euros, record du club), d'Emanuel Emegha (12 millions d'euros) et bientôt d'Arsen Zakharyan, les Strasbourgeois visent clairement les places européennes en fin d'année prochaine. Un concurrent de plus donc, alors que le nombre de places qualificatives en Ligue 1 va augmenter. La course à l'Europe s'annonce passionnante.