OL : Décisif avec les Bleuets, Cherki envoie un message à Bosz

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 23:50

Rayan Cherki, pépite de l’ OL, était en Équipe de France Espoirs pendant la trêve internationale. Il a été décisif lors des matchs disputés dans les qualifications pour l’Euro U21. Il en a profité pour transmettre un message clair à Peter Bosz, le nouvel entraîneur des Gones.

Rayan Cherki de retour à l' OL « les dents aiguisées »

Lancé en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, Rayan Cherki a peu de temps de jeu à l’ OL, son club formateur. La saison dernière, ils. Pris part à 27 matchs de championnat, mais il avait été titulaire seulement 5 fois sous les ordres de Rudi Garcia. Ce début de saison, le polyvalent attaquant de l’Olympique Lyonnais ne fait pas partie des premiers choix de Peter Bosz. Pour preuve, il a joué 101 minutes en 5 matchs disputés en L1, après 9 journées. Malgré tout, il bénéficie de la confiance de Sylvain Ripoll, sélection des Espoirs.

Sorti du banc de touche contre l’Ukraine, il a marqué 2 buts lors de la victoire des Tricolores (5-0). Quatre jours plus tard, le N°18 de l' OL a remis le couvert face à la Serbie (3-0), en marquant un but, soit 3 réalisations en 2 matchs. « J’étais venu pour chercher de la confiance, je repars en club les dents aiguisées avec 3 buts. Cela me tenait à cœur de marquer pour bien aboutir mon stage, c’est fait », a-t-il confié au micro de Canal+.

Cherki à Bosz, « j’espère avoir ma chance en club maintenant »

Rayan Cherki a envoyé un message à Peter Bosz ensuite. Il a mis la pression sur ce dernier au sujet de son maigre temps de jeu à l’ OL. « Maintenant, on va rentrer en club et on espère que ça paiera aussi en club. J’espère avoir ma chance maintenant en club […]. J’espère pouvoir marquer mon premier but en Ligue 1 (cette saison) dès samedi (contre l’AS Monaco) », a déclaré le joueur de 18 ans, tout en promettant : « cette saison est très importante pour moi, je peux faire de grandes choses et j'espère pouvoir les faire en club ».