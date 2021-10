Stade Rennais Mercato : Une opération à 0€ dans les tuyaux ?

Publié par Ange A. le 14 octobre 2021 à 08:50

Le Stade Rennais pourrait frapper un joli coup en interne d’ici la fin de la saison. En fin de contrat, un poulain de Bruno Genesio a évoqué la possible prolongation de son contrat.

Une nouvelle prolongation en vue au Stade Rennais ?

Comme Flavien Tait, un autre milieu de terrain pourrait prolonger son contrat au Stade Rennais. Si le bail du premier cité expire en 2023, celui de Jonas Martin est valide jusqu’en juin prochain. Interrogé à ce sujet par So Foot, le milieu de 31 ans n’en fait pas néanmoins une fixation pour le moment. Il attend le moment opportun pour en discuter avec sa hiérarchie. « Ça passe vite, j’ai l’impression que c’est ma première année. C’est trop tôt. J’ai de bons rapports avec le coach et Flo Maurice, il n’y aura pas de problèmes quand il faudra en discuter […] Il y a des échéances importantes avant mon cas personnel, je ne veux pas être perturbé par ça maintenant. Je préfère attendre de voir comment j’enchaîne et on fera un point d’ici la fin de l’année civile », a confié l’ancien Strasbourgeois.

Martin, une belle affaire pour le SRFC ?

Recruté en provenance du RC Strasbourg en 2019, Jonas Martin n’a pas encore fait son nid au Stade Rennais. Pour cause, ses deux premières saisons ont été marquées par de nombreuses blessures et autres pépins physiques. Depuis sa signature à Rennes, le milieu de terrain n’a disputé que 24 matchs pour un but inscrit. Lequel a été marqué cette saison lors du carton du SRFC contre Clermont Foot (6-0) lors de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette saison, il a déjà disputé 5 rencontres, dont les trois dernières en tant que titulaire. S’il semble gagner la confiance de Bruno Génésio, reste maintenant à savoir s’il parviendra à convaincre sa direction de prolonger son contrat.