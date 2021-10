RC Lens : Montpellier HSC, Jordan Ferri se méfie des Lensois

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2021 à 21:50

La Ligue 1 reprend vendredi et le RC Lens affronte le Montpellier HSC à cette occasion, dimanche (17h) au Stade de la Mosson. Jordan Ferri se méfie ouvertement des Lensois, actuels 2e du championnat.

Jordan Ferri, « le RC Lens a des joueurs de qualité »

Le RC Lens a été séduisant et impressionnant en Ligue 1 avant la trêve internationale. L’équipe de Franck Haise pointe à la 2e place, juste derrière le PSG, avant la 10e journée qui démarre vendredi par le match entre Parisiens et Angevins (21h). Dimanche, les Lensois seront opposés au Montpellier HSC en Hérault. Évoquant le rendez-vous avec le Racing Club, Jordan Ferri n’a pas caché sa crainte, vu le début de saison canon de ce dernier. « Le RCL a commencé très fort cette saison, ils ont gardé le même effectif. Ça peut expliquer aussi ce début de saison. Il y a des joueurs de qualité », a-t-il reconnu.

Le milieu de terrain a également lâché des informations sur la forme des Pailladins après la trêve de deux semaines. « On a quand même bien travaillé pendant la trêve puis cela a été plus léger sur la fin. On a aussi passé un petit moment entre nous, ça permet de maintenir l’ambiance dans le groupe », a-t-il rassuré dans des propos publiés sur le site internet du club héraultais.

« De gros changements dans l'effectif » du MHSC

Classé 13e avant avec 8 points de retard sur le RC Lens, le MHSC connaît un début de saison difficile. Néanmoins, Jordan Ferri a une explication pour justifier la position actuelle du club après 9 journées de championnat. « Il y a eu de gros changements dans notre effectif, il fallait que tout le monde prenne ses marques, mais on voit qu’au fil des matchs, il y a plus de contenu. Il ne manque que la réussite et les résultats. On espère que ça va venir. On fait tout pour. […] Il faut garder cet état d’esprit », a indiqué le N°12 des Montpelliérains. Pour rappel, trois joueurs importants : Andy Delort (OGC Nice), Gaëtan Laborde (Stade Rennais) et le capitaine Vitorino Hilton (retraite) ont quitté l'équipe pailladine cet été.