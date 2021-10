OL : Peter Bosz répond à Rayan Cherki pour son temps de jeu

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2021 à 20:50

Décisif avec l’Équipe de France Espoirs, Rayan Cherki a retrouvé l’ OL en vue du choc avec l’AS Monaco. En conférence de presse d’avant-match, Peter Bosz a répondu au message du jeune attaquant, auteur de 3 buts avec les Bleuets, sur son maigre temps de jeu.

OL : Rayan Cherki réclame du temps de jeu

Pendant la trêve internationale, Rayan Cherki a marqué 3 buts avec les U21 de France dans le cadre des qualifications pour l’Euro de cette catégorie. Après les matchs remportés face à l’Ukraine (5-0) et la Serbie (3-0), la pépite de l’ OL avait transmis un message à Peter Bosz. Il réclamait ainsi plus de temps de jeu au nouveau coach du club rhodanien. « J’espère avoir ma chance maintenant en club […]. J’espère pouvoir marquer mon premier but en Ligue 1 (cette saison) dès samedi (contre l’AS Monaco) », a déclaré le joueur de 18 ans, car selon ses explications : « Cette saison (2021-2022) est très importante pour moi. Je peux faire de grandes choses et j'espère pouvoir les faire en club », a-t-il promis. À noter que la pépite de l'Olympique Lyonnais a pris part à 5 bouts de matchs en 9 journées de championnat cette saison, soit 101 minutes jouées.

Peter Bosz ne promet rien au jeune attaquant

Un message bien reçu par Peter Bosz qui a répondu à Rayan Cherki, ce jeudi, en conférence de presse. « Oui, c’est bien pour lui de prendre des minutes (en sélection, ndlr), car chez nous il n’en a pas pris beaucoup. Il prend de l’expérience dont tu as besoin au plus haut niveau. Je suis heureux qu’il ait joué là bas », a-t-il confié. « Je cherche et je trouve toujours les joueurs où je pense que je peux gagner les matchs. À chaque match je regarde ça. Je vois ses entraînements, comment Rayan rentre et même les matchs internationaux. Et après je choisis. Je comprends qu'il souhaite jouer plus », a répondu l’entraîneur de l’ OL.

