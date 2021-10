OGC Nice : La nouvelle sortie fracassante de Belmadi sur Delort

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 04:40

Sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Djamel Belmadi l’a toujours mauvaise envers Andy Delort. Le coach des Fennecs a encore profité d’une sortie ce jeudi pour exprimer son courroux envers l’attaquant de l’OGC Nice.

Djamel Belmadi n’en démord pas au sujet de Delort

Leader de sa poule pour les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, l’Algérie a dû composer sans Andy Delort pour sa double confrontation contre le Niger. L’avant-centre de l’OGC Nice a préféré mettre sa carrière internationale entre parenthèses pour un an environ le temps de s’adonner à son nouveau club. Une décision qui passe mal aux yeux de Djamel Belmadi. Si les Fennecs s’en sont bien sortis contre le Niger avec deux cartons (6-1 puis 4-0), leur sélectionneur réprouve le choix de l’ancien capitaine de Montpellier. Invité sur RMC Sport ce jeudi, le technicien algérien a encore glissé un tacle au nouvel attaquant du Gym.

« C’est la grosse blague de l’année ! C’est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n’a pas de limite […] Il me parle de la concurrence à Nice, mais il n’accepte pas celle qu’il y a en équipe nationale », a d’abord pesté l’entraîneur des champions d’Afrique en titre sur le plateau de « Rothen s’enflamme ».

Pas de Mondial 2022 pour le buteur de Nice ?

Remonté contre Andy Delort, Djamel Belmadi ne compte pas faire appel à ses services en cas de qualification pour le Mondial 2022. « Donc nous, on va jouer sous 40 degrés au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : "C’est bon je suis dispo maintenant ?" C'est doublement nous manquer de respect », a glissé le sélectionneur algérien. Comme pour dire que le break de l’avant-centre des Aiglons est parti pour perdurer.