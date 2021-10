PSG : Mbappé porte Paris contre Angers, les premières réactions

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 23:50

Défait par le Stade Rennais lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain a renoué avec le succès vendredi soir. Kylian Mbappé a endossé le costume de sauveur lors du court succès du PSG contre Angers au Parc des Princes (2-1).

Le PSG s’en remet à Mbappé pour venir à bout du SCO

Après son faux pas contre le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire. Vendredi, c’est avec un effectif assez remanié que le PSG est venu à bout de l’Angers SCO. En grande forme avec les Bleus lors de la récente trêve internationale, Kylian Mbappé a permis aux Parisiens de l’emporter (2-1). L’attaquant de 22 ans d’abord servi Danilo pour permettre à Paris de revenir au score (69e). Il s’est ensuite mué en buteur en battant Paul Bernardoni sur un penalty accordé aux siens en fin de rencontre (87e). Grâce à ce succès, Paris, solide leader du championnat, peut préparer sereinement la réception du RB Leipzig et son déplacement à l’Orange Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille.

Les regrets de Pochettino, les réactions des Parisiens après Angers

Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino assure qu’il aurait voulu gagner « différeremment ». Surtout que c’est un penalty qui offre la victoire à son équipe. Auteur de l’égalisation parisienne, Danilo Pereira a emboité le pas au techncien argentin après la rencontre. Le polyvalent milieu portugais n’est pas satisfait du contenu proposé par les siens. « C’est suffisant parce que l’on a gagné mais ce n’est pas un très bon match de notre part […] C’est vrai que ce n’est pas optimal. On essaye de bien jouer mais des fois ce n’est pas possible. Et dans ces moments-là, il faut gagner. Et c’est ce que l’on a fait ce soir », a-t-il confié à Prime Video.

À sa suite, Colin Dagba a salué la prestation de Kylian Mbappé. « On est allé chercher cette victoire au bout du bout. Kylian a été vraiment important dans ce match. Il a fait une grande performance et c’était important de revenir avec la victoire », a déclaré le latéral parisien. Décisif contre le SCO, le numéo 7 du PSG sera de nouveau attendu lors de la semaine difficile qui attend les Rouge et bleu.