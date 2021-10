PSG : Mauvaise nouvelle à Leipzig avant le match à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 19:20

Mardi prochain, le RB Leipzig va défier le PSG au Parc des Princes à l’occasion de la 3e journée des phases de groupes de la Ligue des champions. À moins d’une semaine de ce rendez-vous européen, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du club allemand.

Nkunku touché à la cheville à l’entraînement

Ce jeudi, le journal Sport Bild annonce que Christopher Nkunku, éblouissant depuis le début de la saison (10 matchs, 9 buts, 2 passes décisives), a été victime d’un vilain coup à une cheville à l’entraînement avec le RB Leipzig, hier. Le média allemand explique que ce coup reçu par l’ancien milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain « aurait entraîné quelques tensions dans le vestiaire avec son entraîneur Jesse Marsch ».

Toujours selon la même source, à quelques jours d’un déplacement important, Jesse Marsch, l’entraîneur de l’actuel 8e de Bundesliga, ne connaît pas encore la gravité de cette blessure et donc de la possible indisponibilité de son joueur de 23 ans pour le match contre le Paris Saint-Germain. Un match spécial pour le natif de Lagny-sur-Marne, qui va retrouver son club formateur.

PSG-Leipzig : Nkunku parle de son retour au Parc

Mardi prochain, le RB Leipzig se rend sur la pelouse du Paris Saint-Germain lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Un retour au Parc des Princes qui enchante déjà le milieu offensif Christopher Nkunku.

« C’est comme un rituel. On joue au PSG chaque année et c’est toujours un match spécial pour moi. Le stade, le Parc des Princes, est spécial pour moi. Après nos deux défaites, il est extrêmement important pour nous d’obtenir un bon résultat à Paris. Bien sûr, c’est une super équipe, mais nous ne devons pas nous rabaisser. On a une chance à Paris ! », a déclaré le Titi parisien au micro de Bild. Impressionnant depuis le début de la saison, Nkunku devrait énormément manquer au RB Leipzig s’il ne devait pas être disponible pour ce déplacement.