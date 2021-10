LOSC : Gros coup de gueule de José Fonte avant le FC Séville

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2021 à 14:14

Le LOSC a été décevant, samedi, contre Clermont Foot (0-1) en Ligue 1. À l’occasion de la réception du FC Séville, mercredi soir, José Fonte attend une réaction immédiate des Dogues en Ligue des champions.

LOSC : José Fonte, « on a touché le fond, on a été très mauvais »

Le LOSC a été surpris par le promu Clermont Foot 63, samedi en Ligue 1. Une mauvaise opération pour José Fonte et ses coéquipiers avant la 3e journée de la Ligue des champions contre le FC Séville, mercredi soir. Le capitaine est d’ailleurs monté au créneau pour recadrer ses coéquipiers avant le rendez-vous en coupe d’Europe. « On était sur une bonne dynamique. Mais samedi, en termes de contenu, on a touché le fond, on a été très mauvais », a-t-il martelé dans La Voix des Sports. « Quand vous avez une pauvreté individuelle et collective comme on a eu, vous ne pouvez prétendre à rien au haut niveau. Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point », a regretté le défenseur central.

« Une réaction attendue contre le FC Séville »

Champion de France 2021, Lille OSC doit mieux défendre son titre et faire une bonne campagne européenne. Pour la suite de la saison, José Fonte a donné une consigne ferme. « Il faut revenir très vite dès mercredi. On attend une réaction. On a une double confrontation contre le FC Séville, qui est probablement la meilleure équipe du groupe. Quant à l'impact de la trêve internationale, on peut le regretter, mais il ne faut pas se cacher derrière ça », a déclaré le Portugais.

À noter que le LOSC est 11e Ligue 1 avec 14 points, en 10 journées. L’équipe de Jocelyn Gourvennec compte 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. En Ligue des champions, les Lillois sont derniers du groupe G avec 1 point en 2 journées disputées. Ils ont été accrochés par le VfL Wolfsbourg (0-0) au Stade Pierre Mauroy et battus par le RB Salzbourg (2-1).