LOSC Ligue des Champions : Réactions de Létang et Gourvennec

LOSC est tombé dans le groupe G lors du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec se sont prononcés sur les adversaires des Lillois.

LOSC : Létang, « un groupe très homogène ou le FC Séville se détache »

Le LOSC affrontera le FC Séville (Espagne), le VfL Wolfsbourg (Allemagne) et le RB Salzbourg (Autriche) en Ligue des Champions, à partir de la mi-septembre. C’est le résultat du tirage au sort de la phase de poule effectué, jeudi à Istanbul en Turquie. À l’issue du tirage, le président des Dogues a livré ses impressions sur le groupe G de Lille OSC. « C’est un groupe très homogène, il y a peut-être un club qui se détache, le FC Séville étant donné son histoire récente en Liga et en compétitions européennes », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

« Mais c’est un groupe homogène avec du solide comme VfL Wolfsbourg, qui est régulièrement dans le haut du classement en Bundesliga, puis Salzbourg, qui est finalement le Paris Saint-Germain de l’Autriche en étant champion depuis 2014 », a commenté le dirigeant du LOSC, tout en soulignant : « on sait toujours après la compétition si on est bien loti ».

Gourvennec voit « des adversaires d’un niveau très élevé »

Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur de club de Ligue 1, a aussi réagi sur la composition du groupe G. « Comme toujours, on ne peut dire qu’après s’il s’agissait d’un bon ou d’un mauvais tirage. C’est la Champions League, ce sont toujours des matchs difficiles contre des adversaires d’un niveau très élevé, un cran voire deux, au-dessus de l’Europa League et qui sont habitués à jouer la Champions League », a-t-il confié.

« Nos ambitions ? Pour le moment, nous sommes plongés dans la Ligue 1. […] Mais quand on a la chance de disputer la Champions League, quand on bataille toute une saison pour s’y qualifier, il faut la jouer à 300% », a demandé le coach lillois, tout en se réjouissant pour les déplacements moins longs : « j’ai également noté que nous n’aurons pas de déplacements hyper longs. C’est important pour nous dans un calendrier sportif partagé entre cette Ligue des Champions et la Ligue 1 ».

Les dates de la phase de poule

Le LOSC démarrera la phase de poule de la Ligue des Champions, le 14 ou le 15 septembre 2021, lors de la 1re journée. Cette étape prendra fin le 8 décembre 2021. Suivront les 8es de finale en février (aller) et mars (retour), les quarts de finale en avril, les demi-finales (26-27 avril et 3-4 mai 2022). Quant à la finale, elle se disputera le samedi 28 mai 2022 à Saint-Pétersbourg (en Russie).

1re journée : mardi 14 ou mercredi 15 septembre 2021

2e journée : mardi 28 ou mercredi 29 septembre 2021

3e journée : mardi 19 ou mercredi 20 octobre 2021

4e journée : mardi 2 ou mercredi 3 novembre 2021

5e journée : mardi 23 ou mercredi 24 novembre 2021

6e journée : mardi 7 ou mercredi 8 décembre 2021