Real Madrid : Ballon d’Or, Karim Benzema lâche ses vérités !

Publié par Timothée Jean le 19 octobre 2021 à 23:09

Impressionnant cette saison sous les couleurs de Real Madrid, Karim Benzema est l’un des grands favoris pour remporter Ballon d’Or cette année. L’attaquant français s’est d’ailleurs confié sur ses chances de soulever ce prestigieux trophée.

Real Madrid : Benzema pense forcément au Ballon d’Or

Et si son heure était venue ? Meilleur buteur du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s’est imposé comme le leader de l’attaque madrilène. L’attaquant de 33 ans reste sur une très bonne dynamique et réalise un excellent début de saison sous les couleurs madrilènes. Le Français comptabilise déjà 9 réalisations et 7 passes décisives en 9 apparitions cette saison. Des performances remarquables qui font de lui l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or. En tout cas, bon nombre de supporters madrilènes et anciennes légendes du football militent en sa faveur. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Dans une interview accordée à Canal Plus, Karim Benzema n’a pas caché son souhait de remporter ce trophée individuel le plus prestigieux de la planète. « Forcément j'y pense. De toute façon, ce n'est pas par rapport au trophée. Mais pour moi, il est nécessaire de le montrer sur le terrain, par des buts, des passes décisives, des actions de classe, de remonter le score pour son équipe (…) Gagner ce trophée aussi, c'est sûr que j'y ai pensé », a-t-il avoué.

Karim Benzema face à une rude concurrence

Poursuivant, l’attaquant du Real Madrid a avoué qu’il nourrit le rêve de remporter le Ballon d’Or depuis son jeune âge. « Ça serait parmi les nombreux rêves que j'ai depuis que je suis petit. Aujourd'hui, je ne suis pas très loin », a-t-il confié. S’il n’est pas loin de remporter ce trophée, Karim Benzema doit néanmoins composer avec une sacrée concurrence. Dernier lauréat du Ballon d’Or, Lionel Messi part encore favori à sa propre succession. Meilleur buter et meilleur passeur de La Liga la saison dernière, l’attaquant argentin a connu la gloire avec sa sélection nationale, en remportant pour la première fois la Copa America. En cas de victoire, la Pulga remporterait son septième Ballon d’Or. Serial buteur du Bayern Munich avec 41 buts inscrits la saison dernière, Robert Lewandowski est, lui aussi, l’un des grands favoris pour ce trophée. Le vainqueur Ballon d’Or 2021 sera connu le 29 novembre prochain.