PSG Mercato : Paris veut frapper un coup de folie au Barça pour Messi

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 12:44

Désireux de se renforcer à tous les postes, le PSG souhaiterait réaliser un coup sensationnel lors du prochain mercato, en proposant un échange fou au Barça. Une opération bien rodée, qui aurait pour unique objectif de favoriser l’intégration de Lionel Messi chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Paris à la conquête d’Agüero !

Auteur d’un mercato resplendissant l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble vouloir récidiver pour 2022. Véritable coup de tonnerre sur la planète foot, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone est peut-être le transfert le plus sonnant de ces dix dernières années. Si le sextuple Ballon d’Or a récemment marqué un but sublime en Ligue des champions contre Manchester City, son intégration au PSG ne semble pas encore totale.

Depuis son arrivée dans la capitale française, Messi n’a que très rarement pu enchaîner les rencontres en championnat, à cause de blessures légères et des trêves internationales qui empiétaient sur le calendrier. Preuve de ce début de saison délicat, son total de 0 but en Ligue 1, qui préoccupe les fans et amuse les détracteurs. Néanmoins, l’attaquant argentin garde tout le soutien de ses dirigeants, qui seraient même prêts à réaliser un coup de folie au Barça pour rendre heureux leur star.

Le PSG penserait à enrôler Sergio Agüero, arrivé au Barça cet été. L’ancienne gloire de City est un grand ami de Leo Messi depuis des années, et n’avait pu cacher sa peine lors du départ soudain de La Pulga cet été. Comme l’avance le journal El Nacional ainsi que le site Fichajes.net, le Paris SG aimerait procéder à un échange entre Agüero et Mauro Icardi. Absent des entraînements depuis plusieurs jours, l’attaquant parisien ne rentre plus dans les plans de Mauricio Pochettino et il est poussé vers la sortie.

L’arrivée d’Agüero faciliterait ainsi l’intégration de Messi à Paris, ce qui par conséquent, aiderait son rendement, plutôt faible depuis la reprise. Un échange qui n’inclurait aucun ajout financier. Le média indique que les Blaugranas ne se montrent pas intéressés dans l’immédiat par l'échange, mais qu’ils n’écartent cependant pas l’idée. Tout dépendra des performances du Kun dans les prochaines semaines. Le joueur a repris la compétition ce dimanche contre Valence.