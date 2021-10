PSG : Avant Leipzig, une grosse info Mercato officialisée à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 19 octobre 2021 à 21:49

Presnel Kimpembe et ses coéquipiers du PSG s’apprêtent à affronter le RB Leipzig, ce soir à 21 heures, au Parc des Princes. Avant le début d’envoi de ce match, le défenseur central du Paris SG a fait une grosse déclaration concernant son avenir dans le club de la capitale.

Kimpembe pour toujours au PSG ? « Pourquoi pas »

Présent en conférence de presse lundi à la veille du match face au RB Leipzig, Presnel Kimpembe s’est exprimé sur sa situation personnelle avec le Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur central ne ménage aucun effort pour son club formateur, son club de coeur où il n’exclut pas de terminer sa carrière si sa direction le souhaite.

« Forcément, il y a de la fatigue comme n'importe quel joueur, l'enchaînement n'est pas facile, mais je me tiens à la disposition de l'équipe. Si je suis sur le terrain, c'est que j'en ai la capacité. Le staff sait que je suis un compétiteur, un soldat. Si on fait appel à moi, je répondrai présent. Si le club me donne l'opportunité et que je suis aussi performant pour le club, pourquoi pas, oui. Je pense que j'ai encore du temps pour y réfléchir », a déclaré l’international français. Pour rappel, le Champion du monde 2018 est lié au PSG jusqu’en juin 2024.

Un message fort à Chelsea et Thomas Tuchel

Profondément attaché à son club de coeur, Presnel Kimpembe n’a pas prévu de quitter le Paris Saint-Germain de si tôt. Malgré l’arrivée de Sergio Ramos, le parrain des Titis est serein et appréhende l’avenir avec beaucoup d’ambitions pour son club formateur. Néanmoins, « il attend des signaux de confiance de la part du club », selon les indiscrétions divulguées cet été par le journal L’Équipe. Une période de questionnement qui a éveillé les convoitises de certains grands clubs européens, notamment Chelsea.

Ancien entraîneur du PSG (2018-2020), Thomas Tuchel est intéressé par le profil de son ancien protégé qu’il aimerait bien attirer en Premier League. Même si une offensive auprès du Paris Saint-Germain n’est pas encore à l’ordre du jour, le club londonien surveille la situation de Kimpembe depuis plusieurs saisons maintenant. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra laisser partir ce symbole de réussite de son centre de formation.