PSG Mercato : Ces indices sur l'avenir de Presnel Kimpembe

Publié par Ange A. le 06 août 2021 à 06:55

Avec l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, certains défenseurs comme Presnel Kimpembe sont annoncés sur le départ. À quelques jours de l’entrée en matière du PSG en championnat, le défenseur central a lâché des indices sur son avenir.

Presnel Kimpembe menacé par Sergio Ramos ?

Dans l’attente de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s’est déjà offert une star de La Liga cet été en la personne de Sergio Ramos. En fin de contrat au Real Madrid, l’expérimenté défenseur central a rejoint le PSG en tant que joueur libre. Depuis la signature de Ramos à Paris, certains défenseurs parisiens voient leurs noms associés à un départ. C’est notamment le cas de Thilo Kehrer annoncé au Bayern Munich ou encore de Presnel Kimpembe courtisé en Premier League selon L’Équipe. Seulement, le titi vient d’envoyer un signal fort pour son avenir qu’il ne voit pas ailleurs qu’à Paris.

À l’aube de la nouvelle saison, le champion du monde tricolore a partagé son plaisir de retrouver son club formateur. « Paris c’est mon club de cœur. C’est le club où j’ai grandi. C’est là où j’ai tout appris. J’y ai fait mes premières classes […] Donc forcément, le fait de pouvoir continuer à travailler ici, c’est puissant, c’est toujours un plaisir », a confié Presnel Kimpembe selon les propos rapportés par le site officiel du Paris Saint-Germain.

Kimpembe déjà tourné vers Troyes après l’échec contre le LOSC

Dans sa sortie, le numéro 3 du Paris Saint-Germain s’est projeté sur la première rencontre du championnat contre l’ESTAC Troyes. Presnel Kimpembe espère bien lancer sa saison avec Paris contre le champion de Ligue 2. Une victoire paraît impérative pour les hommes de Mauricio Pochettino après leur échec lors du Trophée des champions contre le Lille OSC (défaite 1-0). « Ça fait mal parce qu’il y avait un trophée à la clé. C’était une finale et nous sommes des compétiteurs, on a envie de ramener le trophée à la maison. Mais on va rester positif […] On va donner le maximum pour bien reprendre le championnat et ce déplacement à Troyes », a souligné le défenseur parisien.