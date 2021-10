PSG Mercato : Prolongation de Mbappé, Leipzig corse l'afaire

Publié par Gary SLM le 20 octobre 2021 à 09:18

La prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG est la seule solution qui sauvera la grandeur du club. Mais après Leipzig, l’affaire s’est davantage compliquée pour Leonardo.

PSG Mercato : Paris obligé de convaincre Mbappé

Au PSG, aussi bien la direction que les joueurs, et même les supporters, savent qu’un départ de Kylian Mbappé portera un gros coup au projet sportif. Même si l’équipe de la capitale a été renforcée dans son standing par l’arrivée de Lionel Messi et la présence sur place de Neymar, Kylian Mbappé est l’homme de cette saison au Paris Saint-Germain. Le Gamin de Bondy ne laisse pratiquement passer aucune occasion de briller et il l’a montré une nouvelle fois hier face au RB Leipzig.

Leonardo n’a cessé de faire des offres à Mbappé pour prolonger son contrat, mais celui-ci est resté indécis à moins d’un an de son départ. Le Real Madrid tire les ficelles dans ce dossier et cela est su de toutes les parties. Le club merengue aimerait que la situation de l’attaquant parisien reste en l’état jusqu’en janvier prochain, période où il aura le droit de lui faire signer un précontrat. Voilà qui en ajoute à la pression déjà grande sur les épaules des dirigeants du PSG, toujours aussi en difficulté pour convaincre le buteur.

L’attaquant Bondynois sauveur du Paris Saint-Germain

Face au RB Leipzig, une équipe accrocheuse, le Paris Saint-Germain n’a dû son salut qu’au talent de l’attaquant international français. En l’absence de Neymar, Mbappé était l’homme astreint aux tâches de l’animation offensive du jeu parisien. Il a su tirer son épingle du jeu avec son premier but venu d’une accélération dont il est seul à détenir le secret. C’est encore lui qui prend de vitesse la défense de l’équipe du Championnat d'Allemagne sur une perte de ballon avant de servir Lionel Messi.

C'est aussi lui le même Kylian Mbappé qui a provoqué le pénalty majestueusement transformé par Lionel Messi. Ce gros rendement a d’ailleurs évité les foudres du Parc des Princes à l’attaquant lorsqu’il a manqué le penalty qui aurait pu permettre au club de la capitale de l’emporter 4-2. Toutes ces actions montrent bien que si les stars Neymar et Lionel Messi font du Paris SG un grand club sur le plan de l’image, c’est Kylian Mbappé qui a pris le lead sur le plan sportif au sein de l’équipe.

Un contrat taille patron pour Kylian au Paris SG ?

Leonardo devra donc tout faire pour éviter le départ de Kylian Mbappé, quitte à faire de lui, et de loin, le joueur le mieux payé au monde. Le Real Madrid, qui n’aura plus d’indemnités de transfert à verser au PSG pour le transfert du joueur, ne devrait pas regarder à la dépense dans la conception de son contrat. Même si Mbappé est déjà son joueur, le Paris SG devra proposer un contrat financièrement supérieur à celui que pourraient offrir les Madrilènes pour convaincre l’attaquant.