PSG Mercato : Officialisation imminente au Paris Saint-Germain !

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 17:25

Alors que la question de l’avenir de Kylian Mbappé bat son plein au PSG, Leonardo s’active également en coulisses pour régler certains dossiers chauds du mercato estival. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait faire une annonce dans les prochaines heures.

Leonardo proche de régler un casse-tête en attaque

À 48 heures de la fermeture du marché des transferts, les choses s’emballent au Paris Saint-Germain. Après les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, s’est retrouvé avec un effectif pléthorique. Leonardo cherche donc à dégraisser, surtout que d’autres renforts sont attendus au cas où Mbappé rejoint effectivement le Real Madrid. Si les noms de Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Sergio Rico et Layvin Kurzawa sont régulièrement associés à la liste des partants cet été, c’est finalement un jeune attaquant qui devrait faire ses valises dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Kalimuendo signe son retour à Lens !

Comme annoncé un peu plus tôt par le journal L’Équipe, Arnaud Kalimuendo ne va pas rester au Paris Saint-Germain cette saison. Revenu de prêt cet été, l’attaquant de 19 ans va faire son retour au RC Lens. Le quotidien sportif a même révélé qu'un « accord écrit a été trouvé ce lundi midi entre le PSG et Lens pour un nouveau prêt d'une saison d'Arnaud Kalimuendo. Toutes les parties doivent maintenant finaliser officiellement ce retour du joueur en Artois. » Pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l’ASSE, le LOSC et Montpellier HSC, ainsi que des équipes de Serie A, l’international espoir français a donné sa priorité aux Sang et Or avec lesquels il a vécu une bonne saison 2020-2021.

Le journaliste Saber Desfarges d'Amazon Prime Vidéo confirme l’info et assure même que « Arnaud Kalimuendo de retour à Lens, c’est fait ! Le joueur est actuellement en train de signer son contrat. Nouveau prêt pour le jeune parisien qui souhaitait revenir à Lens après une belle saison dernière. » Preuve que le Paris Saint-Germain compte sur son Titi pour l’avenir, son nouveau prêt au RC Lens ne comporte aucune option d’achat.