ASSE : Mauvais résultats des Verts, Puel le premier coupable ?

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 20:21

Ancien joueur de l’ ASSE et entraîneur de Veauche (R2), Mickaël Pontal continue de suivre de loin l’actualité du club ligérien. Interrogé par Evect, il constate évidemment que les Verts sont en grande difficulté et menacés de descente en Ligue 2. Il pointe la responsabilité de Claude Puel.

ASSE : Pontal, « on manque de qualité, la sanction pourrait être la Ligue 2 »

Vingtième de Ligue 1 avec 4 points en 10 journées, l’ ASSE est sérieusement menacée de relégation en Ligue 2. Et cela, pour la 3e saison de suite. Ex-joueur et fan de l’AS Saint-Étienne, Mickaël Pontal est inquiet pour son équipe de coeur. « Aujourd’hui dans un club, l’élément moteur ce sont les joueurs. Comme je le disais ce qui me dérange c’est cette alternance de bon et de moins bon, il faut faire attention parce qu’un moment donné la sanction pourrait être la Ligue 2 », a-t-il confié au site web regroupant une communauté de supporters stéphanois.

Selon l’ancien défenseur, l'équipe de Claude Puel broie du noir, car elle manque des joueurs de qualité. « Les chiffres parlent d’eux même. Le constat, je pense, c’est qu’on manque de qualité. Il y a des postes où on n’est pas au niveau, des postes où on est trop jeune, des postes où cela ne fonctionne pas. Quand tu es dans cette situation là, c’est que tu manques cruellement de qualité pour être au niveau. Aujourd’hui, on n’est pas au niveau », a martelé Mickaël Pontal.

Il reste encore 28 matchs à l’ ASSE pour sauver sa saison. Mais les joueurs de l’équipe actuelle Claude Puel ont-ils la force mentale et physique pour se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la 38e journée ? « Sincèrement, c’est difficile à dire. Est-ce que ce groupe-là qui a été construit par les gens qui sont en place actuellement va pouvoir se maintenir ? Je n’ai pas la réponse à cela, le constat est qu’on est lanterne rouge et il faut tenter des choses », a-t-il répondu.

« Puel ne devrait plus être entraîneur de l’AS Saint-Étienne »

Le technicien de 41 ans a également évoqué la situation de l’entraîneur des Verts. Il estime que ce dernier à sa part de responsabilité dans les mauvais résultats actuels du club. « Le haut niveau fait que les personnes sont jugées sur leurs résultats et aujourd’hui, si on juge Claude Puel sur les résultats, il ne devrait plus être entraîneur de l’AS Saint-Étienne », a-t-il soutenu. « Après il y a le fond et la forme : est-ce qu’il est le seul coupable ? Non. Est-ce qu’il est coupable et est-ce qu’il a sa part de responsabilité ? Oui. Je pense qu’il a assez d’expérience pour savoir où se situe son pourcentage de responsabilité dans cet échec-là », a enfoncé Mickaël Pontal.