OL Mercato : Karim Benzema évoque son retour à Lyon

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 05:35

Attaquant du Real Madrid depuis 12 ans, Karim Benzema reste attaché à l’Olympique Lyonnais. Dans une nouvelle sortie, le buteur tricolore a évoqué son avenir, notamment un potentiel un retour à Lyon.

Vers un retour de Karim Benzema à Lyon ?

Auteur d’un bon début de saison avec le Real Madrid et récent vainqueur de la Ligue des Nations, Karim Benzema est un des favoris pour le sacre au Ballon d’Or. L’attaquant de 33 ans compte 11 buts en autant d’apparitions cette saison et a également délivré 8 caviars. Outre ses performances avec le club espagnol, son retour fracassant avec les Bleus ne passe pas inaperçu. Après ce come-back en sélection, son retour à l’Olympique Lyonnais fait toujours fantasmer les supporters de l’ OL. De nouveau interrogé sur la question, l’attaquant madrilène a mis les choses au clair. S’il est ouvert à un retour à Lyon, ce n’est pas pour le moment. Il reste concentré sur ses challenges avec la Maison Blanche.

La nouvelle déclaration de KB9 pour le Real

« Lyon c’est mon cœur mais tout de suite non parce que j’ai beaucoup de choses à faire à Madrid. Pour l’instant chaque année dans ma tête c’est 100% Madrid. Mon challenge c’est de rester chaque année à Madrid, de me surpasser et de montrer que j’ai le niveau pour continuer ici. Je ne me vois pas dans une autre équipe », a indiqué Karim Benzema dans un entretien accordé à Oliver Dacourt pour le Canal Champions Club. Promu capitaine du Real cet été, l’ancien lyonnais a passé un nouveau grade chez les Merengues. Au vu de ses prouesses, il garde aussi la confiance de sa direction qui a prolongé son contrat cet été. L’ancien numéro 10 de l’Olympique Lyonnais est désormais lié aux Merengues jusqu’en 2023.

Comme pour dire que le retour à la maison est encore lointain pour celui qui vise une reconversion dans le foot. « Je serai proche du foot. J’ai envie d’aider et de former les plus jeunes peut-être pas en tant qu’entraîneur directement. J’aime beaucoup le jeu, je peux parler pendant des heures du vrai football, je suis un vrai passionné », a-t-il ajouté.