LOSC - Séville (0-0) : Les réactions de Gourvennec et Lopetegui

Défait par Clermont en championnat, le LOSC a été accroché mercredi à domicile par le FC Séville. Entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec a livré son analyse après la rencontre. Son homologue espagnol s’est prêté au même exercice.

Des motifs de satisfaction pour Gourvennec contre Séville

Mercredi à Pierre-Mauroy, le Lille OSC a concédé un nouveau match sans victoire. Opposé au FC Séville, le LOSC a été contraint au partage des points par la formation espagnole. Interrogé après la rencontre, Jocelyn Gourvennec estime qu’un point « à domicile n’est pas forcément une contre-performance » contre un adversaire du calibre de Séville. Le coach lillois est d’ailleurs satisfait de la prestation de ses poulains qui ont « manqué de folie vers la zone de vérité ». « On a répondu présents dans l’intensité, contre une équipe forte, une des meilleures de Liga, qui marque à tous les matches et prend très peu de buts. Ils ont moins centré que d’habitude, et ils ont eu peu d’occasions. Il aurait fallu être un peu plus précis et tranchant dans les vingt derniers mètres », a noté le technicie nordiste selon les propos relayés par L’Équipe.

La déception de Lopetegui contre le LOSC

Alors que Jocelyn Gourvennec affiche des motifs de satisfactions, Julen Lopetegui repart de Lille avec une certaine frustration. Pour le technicien andalou, les Rojiblancos méritaient mieux qu’un match nul contre le LOSC. « Ce résultat est décevant car on a mérité de gagner sur la pelouse du champion de France […] On a fait du très bon travail collectivement pour empêcher le talent de Lille de s’exprimer. Il faudra faire preuve d’un bon état d’esprit et être plus efficace lors du prochain match pour l’emporter », a indiqué l’entraîneur sévillan, déjà tourné vers le match retour, au mcro de RMC Sport. Suite à ce nul, Lille occupe la 3e place du groupe avec 2 points. Son adversaire du soir est deuxième avec 3 unités.