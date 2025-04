Stade Rennais : Accord entre Steve Mandanda et le SRFC ?

Les dirigeants du Stade Rennais se penchent déjà sur l’avenir de Steve Mandanda. Les deux parties sont sur le point de trouver un accord définitif pour une prolongation de son contrat.

Mercato Stade Rennais : l’avenir de Steve Mandanda déjà scellé ?

Les nouvelles sont bonnes pour Steve Mandanda au Stade Rennais. En fin de contrat en juin prochain, le gardien de but français est annoncé sur le départ de Rennes ces dernières semaines en raison de ses performances moins solides dans les cages et notamment de la forte concurrence de Brice Samba. Ce dernier est devenu un titulaire indiscutable depuis son arrivée cet hiver en provenance du RC Lens.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda, la fin à Rennes ?

À voir Mercato PSG : Très sérieux pour un coup de maître de Campos

Interrogé sur son sort au Stade Rennais en février dernier, Steve Mandanda est resté évasif sur son avenir. L’international français a indiqué qu’il n’y a pas encore de discussions concernant une prolongation de son contrat. « Prolonger à Rennes ? En tout cas, je n’ai discuté et échangé avec personne. Et puis encore une fois, moi-même je ne sais pas si j’ai cette force et cette volonté de continuer », avait déclaré Steve Mandanda.

Lire aussi : Stade Rennais : Une pépite échappe à Habib Beye

Mais la situation de Steve Mandanda a complètement changé. Selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, l’international français et les dirigeants du Stade Rennais ont entamé des négociations ces derniers jours pour un renouvellement de son contrat. Les dirigeants rennais veulent qu’il soit la doublure de Brice Samba encore la saison prochaine.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye déniche un serial buteur canadien

À voir Mercato OM : Une pointure algérienne proche de Marseille ?

Si les négociations aboutissent, Steve Mandanda va prolonger son contrat d’un an, c’est-à-dire jusqu’en juin 2026. « En fin de contrat en juin, Steve Mandanda et le Stade Rennais discutent d’une prolongation d’un an. Le joueur se verrait bien continuer l’aventure. », a-t-il écrit sur son compte X.

Sauf retournement de situation, Steve Mandanda va rester à Rennes. Les deux camps sont sur le point de trouver un accord définitif.