OM Mercato : Jordan Amavi poussé vers la sortie par Sampaoli

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 07:35

À l’image de Steve Mandanda, Jordan Amavi n’est plus un indispensable à l’Olympique de Marseille. Peu utilisé par Jorge Sampaoli, le latéral gauche pourrait claquer la porte de l’ OM d’ici l’été prochain selon certaines sources.

Jordan Amavi indésirable à l’ OM ?

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis mars, Jorge Sampaoli a instauré des changements forts pour cette nouvelle saison. Le technicien argentin a notamment relégué l’expérimenté Steve Mandanda sur le banc des remplaçants. Le coach de l’ OM lui préfère Pau Lopez arrivé en prêt de l’AS Rome avec option d’achat. Outre le champion du monde, Jordan Amavi ne bénéficie pas des bonnes grâces de l’ancien sélectionneur de l’Argentine. Le latéral gauche marseillais n’a disputé qu’une seule rencontre (59 minutes) depuis le début de saison. Il avait été titularisé lors du nul contre Angers (0-0) lors de la 7e journée. Depuis le 22 septembre et ce nul contre le SCO, le défenseur de 27 ans n’a plus été aligné. De quoi jeter un froid sur son avenir.

L’avenir d’Amavi compromis avec Marseille ?

Interrogée sur le plateau de Football Club de Marseille, Najet Rami a ouvert la porte à un départ de Jordan Amavi. Au vu de sa situation actuelle sous Jorge Sampaoli, l’arrière gauche pourrait se résoudre à quitter l’ OM. « Ça fait quelques saisons qu’on a un problème au poste de latéral gauche. Sampaoli on ne sait pas combien de temps il va rester. Ça se trouve l’année prochaine il est plus là, et tu vas devoir encore recruter un défenseur gauche, parce que Amavi c’est pas si mauvais que ça. Sous Villas-Boas, on l’a vu faire de belles choses », assure-t-elle. Prolongé au mois de mai, le contrat d’Amavi est valide jusqu’en juin 2025. Une échéance désormais hypothétique à la lumière de sa situation au sein de l’effectif professionnel du club phocéen.