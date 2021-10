RC Lens : Seko Fofana reçoit une bonne nouvelle avant le FC Metz

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 14:14

Sans aucun doute, Seko Fofana est le joueur le plus en forme du RC Lens en ce début de saison. C’est donc logiquement qu’il a été récompensé du trophée de meilleur joueur du mois de septembre 2021, avant le match contre le FC Metz, dimanche (15h).

RC Lens : Seko Fofana élu meilleur joueur avec 42% des votes

Grâce à ses performances remarquables et ses prestations canons avec le RC Lens cette saison, Seko Fofana surnage en ce moment en Ligue 1. Lui et ses coéquipiers sont 2e du championnat avant la 11e journée qui démarre ce vendredi soir. Sur le plan individuel, le milieu de terrain du RCL a été élu meilleur joueur de septembre et remporte ainsi le Trophée UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) décerné chaque mois. L’Ivoirien de 26 ans, avec 42% des votes, a devancé l’attaquant de l’OGC Nice Amine Gouiri (30% des suffrages) et Lucas Paqueta de l’ OL (28% des voix).

« Une récompense qui va faire date ! Élu joueur du mois de septembre de Ligue 1 Uber Eats, Seko Fofana devient ainsi le deuxième Sang et Or de l’histoire à recevoir cette distinction après Jérôme Leroy en août 2005. Un trophée qui vient couronner son début de saison canon ainsi que celui du Racing », s’est réjoui le RC Lens, dans un texte sur son site internet.

Pierre Ménès impressionné par le milieu de terrain du RCL

Dans son commentaire sur la 10e journée de Ligue 1, Pierre Ménès a validé le choix porté sur le N°8 des Sang et Or. « Téji Savanier (Montpellier HSC) est l’un des meilleurs joueurs de ce début de championnat, tout comme Seko Fofana qui a lui aussi confirmé son éblouissant début de saison. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un milieu de terrain avec un tel volume de jeu et une telle puissance », a-t-il écrit sur son blog.

Pour revenir aux performances du vice-capitaine des Lensois, il a été impressionnant lors des trois victoires en quatre matchs de son équipe en septembre. Il a joué 67 ballons en moyenne, a réussi 88,8% de passes et a récupéré 5,5 ballons. Grâce à cette récompense, Seko Fofana sera certainement déterminé à faire plus lors du match contre le FC Metz, au Stade Bollaert.