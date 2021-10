OL Mercato : Un crack du MHSC proposé à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2021 à 11:44

Il y a deux ans, l' OL aurait pu attirer Téji Savanier. Le club cherchait une sentinelle et Hugo Guillemet estime qu'il était le joueur idéal à ce poste. Aujourd'hui encore, il le pense fort !

OL : Téji Savanier, « une sentinelle incroyable » à Lyon ?

L’ OL a cherché longtemps une sentinelle en 2019. Le club rhodanien avait des vues sur Téji Savanier, mais sans signature au bout. Deux ans plus tard, Hugo Guillemet revient sur le dossier du milieu de terrain du Montpellier HSC, étincellent dimanche contre le RC Lens (1-0). Il a été passeur décisif pour Stephy Mavididi sur l’unique but du match. « Je le répéterai autant de fois qu’il faut, mais Téji Savanier c’était 9 M€ et c’est top 3 Ligue 1 à son poste. À l’Olympique Lyonnais, il aurait fait une sentinelle incroyable, technique, et il est monstrueux sur coups de pied arrêtés », a-t-il balancé sur son compte Twitter. Il faut dire qu’il s’agit d’un ancien poste (de 2019) que le journaliste a retweeté après la prestation réussie du N°11 du MSCH. « Eh bah, 2 ans après je vais encore répéter », a-t-il indiqué, convaincu que ce dernier pourrait apporter un plus aux Gones.

L' OL a désormais l'excellent Lucas Paqueta

Mais l’ OL a désormais Lucas Paqueta. Le Brésilien recruté à l’AC Milan à l’été 2020 a pris les clés de l’équipe rhodanienne. C’est lui désormais le maître à jouer. Il a d'ailleurs réussi un pari fou, cette semaine. Ayant joué avec la sélection brésilienne contre l’Uruguay (4-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, il a sauté dans l’avion afin d’être à Lyon pour le match contre l’AS Monaco, samedi (21h).

Vu son long voyage de plus de 9 000 km, Lucas Paqueta a été ménagé par Peter Bosz. Il était sur le banc de touche au coup d’envoi. Lancé dans le match à la place de Rayan Cherki (66e), il a apporté sa touche technique, permettant ainsi à l’ OL d’inscrire deux buts (75e et 90e). Sur le deuxième, but, c’est lui qui avait transmis le ballon à Emerson, passeur décisif pour Jason Denayer. Avec Lucas Paqueta, Lyon ne devrait pas regretté Téji Savanier, même si les deux joueurs n’ont pas le même profil.