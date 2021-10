OL Mercato : Les Lyonnais sur une piste énorme en attaque !

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 17:14

Très discret au début de l’été, l’ OL avait attendu les derniers instants du mercato pour réaliser de grosses signatures. Si les Gones ont connu plusieurs échecs cuisants sur certains dossiers chauds, ces derniers ont réactivé l’une des pistes les plus chaudes pour janvier, et c’est un serial buteur.

OL Mercato : Lyon réactive la piste Sardar Azmoun !

Le dossier avait tenu en haleine les supporters de l’Olympique Lyonnais pendant longtemps, pour qu’au final l’opération s’arrête subitement. À la recherche d’un grand attaquant afin de pallier au départ de Memphis Depay, les dirigeants lyonnais remuaient ciel et terre pour s’attribuer les services de l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun.

Sous contrat jusqu’en juin prochain en Russie, le buteur de 26 ans avait vu son transfert bloqué par son club fin août faute d’accord concret au niveau financier. « Une source proche de Sardar Azmoun m'a dit qu'il semble que son transfert à l’Olympique Lyonnais se soit écroulé, car le Zénith veut au moins 20 millions d'euros, et du côté du club français on n'est pas prêt à payer ce montant », a appris la source. Tout en rappelant que « le joueur veut rejoindre les Gones, mais le problème c’est le Zénith et pas lui », avait déclaré Hatam Shiralizadeh, journaliste iranien qui couvrait le dossier à l'époque.

Seulement, la piste menant à l’attaquant a été relancée récemment par le board de l’ OL, et une offre pourrait intervenir dès cet hiver. Comme l’avance le journaliste Sébastien Denis, « l'OL repart à l'offensive pour Sardar Azmoun. Le Zénith, qui bloque le joueur en fin de mercato, est désormais ok pour le vendre. L'OL est prêt à mettre 7-8 M€ sur la table et en fait sa priorité hivernale pour renforcer son attaque cet hiver ». Une superbe nouvelle pour les Gones, qui vont perdre dans les prochains mois Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, mobilisés par leurs sélections pour la CAN. Depuis ses débuts avec le Zénith, Azmoune a déjà marqué 58 buts en 95 matchs.