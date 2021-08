OL Mercato : Zénith bloque Azmoun, Laborde nouvelle priorité

Publié par ALEXIS le 30 août 2021 à 16:25

Aux dernières nouvelles en provenance de Russie, l’ OL aurait abandonné le dossier Sardar Azmoun, faute d’accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club rhodanien se concenterait désormais sur Gaëtan Laborde du Montpellier HSC.

OL : Zénith veut 20 M€ pour Azmoun, Lyon se tourne vers Laborde

La ''grosse arrivée'' annoncée par Jean-Michel Aulas et concernant le transfert de Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg à l' OL aurait capotée. Cela par la faute des dirigeants du Zénith Saint-Pétersbourg. Selon les informations du journaliste iranien du site Tasnimnews, Hatam Shiralizadeh, ils exigeraient 20 M€ pour laisser filer leur buteur. Alors que plusieurs sources évoquaient un accord trouvé pour l’attaquant iranien autour de 15 M€.

« Une source proche de Sardar Azmoun m'a dit qu'il semble que son transfert à l’Olympique Lyonnais se soit écroulé, car le Zénith veut au moins 20 millions d'euros, et du côté du club français on n'est pas prêt à payer ce montant », a appris la source, tout en rappelant que « le joueur veut rejoindre les Gones, mais le problème c’est le Zénith et pas lui ».

« Ponsot à la manœuvre » pour boucler le transfert de Laborde

Vu ce retournement de situation, Gaëtan Laborde (27 ans) est maintenant la priorité de l’ OL. La direction des Gones met les bouchées doubles pour son transfert avant la fermeture du mercato estival, mardi (minuit). « Vincent Ponsot à la manœuvre depuis ce matin […]. À Lyon de faire l’offre et qu’elle puisse convenir à Montpellier », a confirmé Mohamed Toubache-Ter, ce lundi. L’Insider va plus loin et précise : « Sauf offre satisfaisante pour le board montpelliérain, Gaëtan Labord restera » à Montpellier. Il faut rappeler que le club Pailladin a transféré Andy Delort à l’OGC Nice, samedi, pour 10 millions d'euros.