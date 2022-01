OL Mercato : Un attaquant indésirable file à l'étranger !

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 01:43

Revenu de la CAN 2021, Islam Slimani a repris l’entraînement avec l’ OL. Cependant, il pourrait partir en prêt d’ici la fin du mercato d’hiver.

OL Mercato : Slimani vers le Sporting Portugal en prêt

Éliminé prématurément de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 202) avec la sélection d’Algérie, Islam Slimani est de retour à l’ OL. Il a même repris le chemin des entrainements jeudi. Mais il n’est pas certain de retrouver une place de titulaire au sein de l’équipe de Peter Bosz. Il est évidemment barré par Moussa Dembélé (25 ans), le titulaire pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. De plus le club rhodanien cherche à recruter un avant-centre plus décisif que ces deux joueurs en concurrence et peu convaincants.

Sardar Azmoun a certes snobé l’ OL, mais Jean-Michel Aulas est bien capable de trouver un buteur avant la fermeture du marché des transferts de janvier. Dès lors, Islam Slimani devrait prendre la porte de sortie, à 5 mois de la fin de son contrat entre Rhône et Saône. Si l’on se fie aux informations de A Bola, il va retrouver son ancienne équipe (2013-2016), le Sportif Club au Portugal. D’après le quotidien portugais relayé par RMC Sport, l’international algérien (84 sélections, 40 buts) est tout proche d’être prêté au Sporting par l’ OL.

L'attaquant algérien peu décisif à l'Olympique Lyonnais

Islam Slimani a disputé 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec les Gones. Depuis le début de la saison 2021-2022, le joueur de 33 ans a fait 12 apparitions en Ligue 1 sous le maillot des Gones pour 6 titularisations. Il a inscrit un seul but et offert une passe décisive. Néanmoins, l’ancien joueur de l'AS Monaco ou encore de Leicester City (en Premier League) a été plus décisif en Ligue Europa, avec 3 buts marqués en 4 matchs joués. Insuffisant aux yeux de Peter Bosz pour mériter une place de N°1 ou de super-sub.