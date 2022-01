OL Mercato : 125 M€, deux gros transferts à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2022 à 09:41

L’ OL ne s’est pas renforcé cet hiver et se projette sur le mercato d’été. Deux gros transferts seraient dans les tuyaux pour renflouer les caisses du club.

OL Mercato : Les transferts de Guimarães et Paqueta planifiés par Aulas ?

Il ne reste plus que 8 jours pour la fermeture du mercato d’hiver. Et l’ OL n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs. Il était pourtant privé de 3 attaquants depuis le début du mois de janvier, avant le retour de Tino Kadewere et d’Islam Slimani, dont les sélections respectives sont éliminées de la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) à l’issue de la phase de poule. Cependant, l’Olympique Lyonnais reste toujours à l’affût d’opportunités sur le marché des transferts, après le gros échec subit dans le dossier Sardar Azmoun (du Zénith Saint-Pétersbourg).

Ce lundi, c’est plutôt dans le sens des départs que l’actualité sur le mercato du club rhodanien s’anime. Selon les révélations de Goal Brésil, l’ OL a déjà prévu le transfert de Bruno Guimarães (24 ans) et Lucas Paqueta (24 ans) ! Le premier est visé par la Juventus et deux clubs de Premier League, tandis que le nom du deuxième est dans les petits papiers du PSG. D’après la source, Jean-Michel Aulas veut vendre ces deux Brésiliens lors du mercato estival prochain, pendant que leur cote est encore en hausse, afin de renflouer les caisses du club.

Deux ventes à 125 M€ !

En effet, depuis le déclenchement de la crise sanitaire et sportive née de la pandémie de covid-19 en mars 2020, l’Olympique Lyonnais connait un gros déficit financier. Si l’en croit la version brésilienne du média, Lyon veut récupérer au moins 125 M€ sur la vente de Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, soit 45 M€ pour le premier et 80 M€ pour le deuxième. Pour rappel, les deux internationaux brésiliens ont été recrutés à 20 M€, chacun.

Le président des Gones réaliserait ainsi une grosse plus-value de 85 M€ s’il parvenait à boucler les deux transferts aux montants souhaités. Deux opérations colossales qui pourraient être réalisables si les deux joueurs de l' OL continuent d’être performants et si les clubs désireux de les recruter sont prêts à s’aligner sur les exigences d’Aulas. À noter que la valeur marchande de Bruno Guimarães est estimée à 30 M€ et celle de Lucas Paqueta à 35 M€, selon Transfermarkt.