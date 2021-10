Barça Mercato : Xavi envoie un nouveau signal fort à Laporta

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 04:14

Alors que Ronald Koeman est loin de faire l’unanimité au FC Barcelone, Xavi Hernandez se tient prêt pour succéder au technicien néerlandais. L’ancien milieu du Barça vient encore de le prouver en étoffant son palmarès de jeune entraîneur.

Nouveau sacre pour Xavi au Qatar !

Entraîneur depuis la fin de sa carrière en 2019, Xavi Hernandez se fait un nom du côté d’Al Sadd. Vendredi, le technicien catalan a remporté un nouveau trophée avec la formation qatarie. Son équipe a dominé celle de Laurent Blanc en finale de la Coupe de l’émir du Qatar aux tirs au but. Il s’agit déjà du deuxième sacre dans la compétition de l’ancien du FC Barcelone, vainqueur de l’épreuve la saison dernière. Avec ce nouveau trophée, le coach de 41 ans s’offre son deuxième titre cette année. Il avait déjà remporté le championnat en finissant invaincu. Avec ses prouesses, le jeune entraîneur devrait encore voir son nom circuler du côté du Barça où la place de Ronald Koeman est fragilisée.

Vers un retour inéluctable au Barça comme coach ?

En fin de contrat l’été prochain, l’entraîneur du FC Barcelone est loin de réaliser le début de saison attendu. Mercredi, le Barça n’a signé que sa première victoire en Ligue des champions contre le Dinamo Kiev (1-0). Actuels 7es de La Liga, les Blaugranas jouent gros dimanche lors de la réception du Real Madrid. Une nouvelle affiche qui s’avère déterminante pour l’avenir de Koeman en Catalogne. Si Joan Laporta a récemment réaffirmé son soutien au Batave, il n’est pas à exclure que le président barcelonais se sépare du technicien si l’équipe continue à enchaîner les mauvais résultats. De son côté, Xavi avait déjà ouvert la porte à un retour à Barcelone, son club de cœur. « Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », lâchait-il au micro de la TVE.