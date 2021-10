LOSC : Gourvennec avec quatre absents contre Brest, son groupe

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 08:14

Le Lille OSC va tenter de renouer avec le succès ce samedi lors de la réception du Stade Brestois. Jocelyn Gourvennec, le coach du LOSC, ira chercher la victoire sans quatre éléments.

Quatre absences pour le LOSC contre Brest

Opposé au Stade Brestois ce samedi, le Lille OSC va tenter de se remettre de sa déconvenue sur la pelouse du Clermont Foot. Champion de France en titre, le LOSC s’était incliné sur le plus petit des scores face au promu. Raison pour laquelle Jocelyn Gourvennec et ses hommes auront à cœur de renouer avec la victoire après ce nouveau faux pas en championnat. Seulement, le club nordiste ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives contre l’avant-dernier de Ligue 1. Blessé à l’aine en sélection, Sven Botman reste toujours indisponible. Idem pour le portier Léo Jardim également forfait pour cette rencontre. L’entraîneur lillois a décidé de se passer des services de Cheikh Niasse (21 ans) et Isaac Lihadji (19 ans), remplaçants contre Clermont.

Dernière répétition avant Paris

Cette rencontre contre un mal classé du championnat fait office de dernière répétition avant le choc qui attend le Lille OSC. Le LOSC se rend au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain vendredi en ouverture de la prochaine journée. Il importe donc aux Dogues de bien préparer ce rendez-vous en signant une victoire contre la Team Pirate (19e). Le club nordiste ne pointe qu’à la 11e place de Ligue 1 avant la réception de Brest à Pierre-Mauroy.