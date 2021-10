OGC Nice : Une bonne nouvelle tombe pour Galtier avant l’OL !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 13:14

Christophe Galtier et l’OGC Nice accueillent l’OL de Peter Bosz, dimanche à 13h, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur du club niçois vient de recevoir une excellente nouvelle pour son effectif.

OGC Nice : Melvin Bard signe son retour contre l’OL

Un retour au meilleur des moments à l’OGC Nice. Absent en raison d'une blessure au pied dimanche dernier lors de la défaite contre l’ES Troyes AC (0-1), Melvin Bard va effectuer son retour dans le groupe des Aiglons à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais, dimanche, pour le compte de la 11e journée du Championnat de France. Présent en conférence de presse vendredi, l’entraîneur du club niçois a confirmé la bonne nouvelle pour son latéral gauche de 20 ans.

« Melvin (Bard) s'est entraîné normalement : il postule pour être dans le groupe et pour être titulaire », a déclaré Christophe Galtier. Si Melvin Bard effectue son retour, Galtier ne dispose pas pour autant de tout son monde puisque l’attaquant Justin Kluivert et le défenseur Robson Bambu vont manquer à l’appel à l'Allianz Riviera face aux Gones. Le premier cité a une lésion aux ischios tandis que le second souffre d'un traumatisme à la cheville, selon le point médical publié par le club azuréen.

Christophe Galtier prévoit du changement face à l’OL

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier a eu du mal à cacher son mécontentement après la défaite sur la pelouse de Troyes. Le coach de l'OGC Nice entend bien rectifier le tir demain face à l’équipe lyonnaise. Pour y parvenir, le technicien marseillais compte opérer des choix forts, notamment quelques changements pour la réception de l'OL. En effet, d’après les renseignements recueillis par Nice Matin, trois joueurs devraient faire leur retour dans le onze de départ : le latéral droit suisse Jordan Lotomba, son homologue à gauche Melvin Bard et l'attaquant Amine Gouiri.

« Y’aura du changement dimanche. Parce que les joueurs ont failli. Je ne pense pas a l’enchaînement des matchs. Mes choix se feront par rapport à ce que je vois. Bard est dispo pour être titulaire », a annoncé l’ancien coach de l’ASSE.

La compo probable de l’OGC Nice face à l’OL

Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Stengs, Rosario, Lemina, Boudaoui - Delort, Gouiri.