FC Nantes-Clermont : Grosse surprise dans le groupe de Kombouaré

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 16:34

Ce samedi à 17 heures, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré reçoit le Clermont Foot pour la 11e journée de Ligue 1. Quelques heures avant le coup d’envoi de cette rencontre, le groupe gré Canaris a fuité.

Kombouaré avec Castelletto et Manvelyan contre Clermont

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a retenu un groupe de 20 joueurs pour la réception ce samedi de Clermont Foot, à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. S'il doit se passer de trois attaquants, Osman Bukari (adducteurs), Quentin Merlin (cheville) et Willem Geubbels (ischios), le coach des Canaris peut néanmoins compter sur le retour de Jean-Charles Castelletto pour la réception des hommes de Pascal Gastien, samedi à 17 heures, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Suspendu à Bordeaux (1-1), le défenseur international camerounais devrait retrouver sa place dans l'axe de la défense.

Kombouaré a également choisi de convoquer le jeune milieu offensif Gor Manvelyan (19 ans), qu'il avait déjà emmené à Rennes (0-1) à la fin du mois d'août. Invaincu lors des deux derniers matchs de Ligue 1, le FC Nantes espère faire la passe de trois avec la réception, à la Beaujoire, du promu. Même série en cours côté CF63, avec un succès obtenu contre le champion en titre, le LOSC, le week-end dernier (1-0). L’arbitre de cette rencontre a été désigné et il pourrait s’agir d’une bonne nouvelle pour le FCN. Le match sera dirigé par Romain Lissorgue, qui effectuera sa grande première au sifflet d’un match de Ligue 1.

Ayant arbitré qu’en deuxième division et en Coupe de France, il n’a jamais croisé la route du FC Nantes, mais bien celle du Clermont Foot. Comme le rapporte le site Tribune Nantaise, les promus qui font eux aussi leur première en Ligue 1 cette saison, ont déjà été arbitré par Romain Lissorgue pour un ratio d’une seule victoire en 5 matchs. Pour officier lors de cette rencontre l’arbitre sera assisté par Bastien Courbet et Valentin Evrard. Le quatrième arbitre sera Cédrid Dos Santos et Florent Batta ainsi que Stéphane Bré seront à la vidéo.

Le groupe du FC Nantes contre Clermont

Lafont, Descamps - Appiah, Castelletto, Corchia, Fabio, Pallois, Traoré - Blas, Chirivella, Cyprien, Girotto, Manvelyan, Moutoussamy, Pereira de Sa - Coco, Coulibaly, Emond, Kolo Muani, Simon.