OM - PSG : Très bonne nouvelle pour Sampaoli avant le Classique !

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 22:50

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Jorge Sampaoli dispose de toutes ses forces vives pour créer la surprise dans cet OM - PSG au Vélodrome.

OM - PSG : La bonne nouvelle se confirme pour Sampaoli

L’Orange Vélodrome s’apprête de nouveau à vibrer fort ce dimanche. Et pour cause, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain, son rival historique. Ce grand classique du championnat, la 101e confrontation entre les deux adversaires, compte pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli a disposé d’à peine 72 heures pour préparer cet OM - PSG. Jeudi, le club phocéen était en déplacement sur la pelouse de la Lazio Rome en Ligue Europa. Une rencontre soldée sur un score de parité (0-0). De son côté, le PSG a disposé de Leipzig mardi en Ligue des champions au Parc des Princes (3-2). Malgré ce faible de temps de récupération, le coach marseillais dispose de toutes ses forces vives pour la réception du rival parisien et de sa horde de stars.

Marseille au complet pour le choc contre Paris

Incertain avant cette rencontre, Cengiz Ünder est finalement apte pour le Classique entre l’OM et le PSG. L’ailier turc était incertain en raison d’une gêne à la cuisse. Reste maintenant à savoir si Jorge Sampaoli, qui va assister à son premier OM - PSG, a trouvé la recette pour dominer le Paris Saint-Germain. Un rival contre lequel l’Olympique de Marseille ne s’est plus imposé au Vélodrome depuis 10 ans. Avant ce rendez-vous, le club phocéen pointe actuellement à la 3e place du championnat, à 10 points de Paris, confortable leader. Entraîneur parisien, Mauricio Pochettino devrait également compter sur toutes ses stars dans l’antre marseillais. Un temps incertains, Neymar Jr et Mauro Icardi sont finalement aptes pour ce choc. Assurance donnée ce samedi en conférence de presse par l’entraîneur parisien.