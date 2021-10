OM - PSG : Longoria redoute la menace qui plane sur le club !

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 17:25

Pablo Longoria, président de l’ OM, est préoccupé par le Classico contre le PSG, dimanche au Vélodrome. Pas seulement pour le résultat, mais aussi pour la sécurité autour du match.

L' OM en sursis contre le Paris SG

L’ OM reçoit le PSG, dimanche (20h45), en clôture de la 11e journée de Ligue 1. La tension est palpable autour de ce match entre deux grands clubs du football français. Pour preuve, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté interdisant les supporters du club de la capitale de se déplacer à Marseille pour le match. À l’Olympique de Marseille, les dirigeants ont également pris des dispositions pour éviter tout débordement. En effet, le club phocéen est sous la menace d’une sanction de la LFP, après des débordements lors du match à Angers.

Pour rappel, la Commission de Discipline de la LFP a prononcé un sursis à l'encontre de l' OM le 6 octobre dernier. Le club est sous la menace de retrait d'un point de pénalité avec sursis et l'espace visiteurs du club pour les matchs disputés à l’extérieur est fermé jusqu’au 31 décembre 2021. Pour donc éviter une sanction à son équipe, Pablo Longoria est monté au créneau pour sensibiliser les fans des Bleu et Blanc.

Longoria invite les supporters à « jouer leur rôle du 12e homme »

Dans sa lettre aux supporters marseillais publiée par La Provence, le dirigeant de l' OM invite ces derniers à bien se comporter lors de la réception du Paris Saint-Germain. « Je sais que beaucoup d’observateurs auront les yeux rivés sur vous, sur nous. Ce match est donc l’occasion de montrer au monde entier à quel point notre stade est beau, à quel point vos ‘’tifos’’ et vos chants peuvent sublimer ces instants. Nous pouvons vivre une grande fête de football. Vous allez pouvoir jouer le rôle du 12e homme, cela peut transcender l’équipe, cela lui permet de jouer avec le cœur et d’espérer un résultat favorable », a-t-il écrit.

« Je veux tout faire pour que cet instant reste un instant de football et rien qu’un instant de football. Tout le monde nous a prévenus. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard », a prévu Pablo Longoria.

« Participez de la plus belle des manières à ces instants »

En conclusion, ce dernier a invité les abonnés des Kops à pousser leur équipe à la victoire contre le leader de la Ligue 1. « Je vous demande à tous et sans distinction de tout faire pour convaincre et inciter vos adhérents, vos amis, vos collègues à participer de la plus belle des manières à ces instants. C’est cela qui donne la passion à ce club », a-t-il indiqué.