LOSC : L'analyse de Gourvennec après le nul contre Brest

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 01:30

Le Lille OSC a été accroché à domicile samedi par le Stade Brestois (1-1). Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec a noté les carences de son équipe contre ce mal classé du championnat.

Le LOSC cale encore

Défait par le promu Clermont Foot (1-0) lors de la dernière journée, le Lille OSC avait à cœur de renouer avec la victoire. Le LOSC avait l’occasion de recoller avec le succès ce samedi lors de la réception du Stade Brestois, 19e au coup d’envoi. Mais les Dogues ont loupé le coche contre le SB29. Le champion de France en titre a été accroché à Pierre-Mauroy par le club finistérien (1-1). La rencontre avait pourtant bien démarré pour les locaux avec l’ouverture de Jonathan David (19e), auteur de son 6e but en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont faits rattraper au score sur un coup franc de Romain Faivre (32e). Plus rien ne sera inscrit au grand désarroi de l’entraîneur lillois. Lequel s’est confié après la rencontre pour exprimer une nouvelle frustration.

Les points faibles de Lille selon Gourvennec

Pour le coach du Lille OSC, son équipe manque surtout de réalisme. « Un peu comme mercredi [contre Séville en C1, 0-0], on a manqué de justesse pour finir […] À 1-0, on a beaucoup de situations, d’occasions nettes pour faire 2-0 ou 3-0. Quand on ne se met pas à l'abri, il se passe ce qu’il s'est passé […] Comme face à Séville, sur l’adresse, la justesse, le bon ballon, la bonne reprise... Il nous a manqué ça », a noté Jocelyn Gourvennec après la rencontre au micro de Canal Plus. De nouveau tenu en échec, le LOSC aura fort à faire lors de sa prochaine sortie. Le club nordiste se rend au Parc des Princes vendredi pour défier le Paris Saint-Germain, leader du championnat.