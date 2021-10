OM - PSG : Gros coup de pression de Payet sur les supporters

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 02:46

En marge du choc OM - PSG de ce dimanche, Dimitri Payet a pris la parole. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a tenu à adresser un message aux supporters de l’OM.

Dimitri Payet lance un appel aux supporters pour OM - PSG

Fort de son succès (4-1) contre le FC Lorient lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner ce dimanche. Le challenge sera de taille pour l’OM de Jorge Sampaoli qui affronte le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome. Pour ce grand classique du football français, le technicien argentin pourra compter sur l’ensemble de son effectif. Le club phocéen aura d’ailleurs les faveurs du Vélodrome, les supporters parisiens y étant interdits. N’empêche que des débordements ne sont pas exclure, d’où la sortie de Dimitri Payet samedi soir à la veille de cet OM - PSG. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, le capitaine marseillais a appelé les supporters à faire preuve d’exemplarité.

« Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. Je sais que les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réunis, mais on a aussi besoin d’exemplarité […] Soyons les premiers à montrer l’exemple à tout le monde. À montrer qu’un Clasico peut bien se passer. Nous sur le terrain, les joueurs, le staff, on sera exemplaires », a déclaré Dimitri Payet.

L’OM toujours dans le viseur de la LFP

Dans sa sortie, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille a rappelé que le club restait sous le coup d’une sanction de la LFP. Celle-ci avait prononcé le retrait d’un point avec sursis suite aux débordements observés entre les supporters de l’OM et ceux d’Angers. Pour Dimitri Payet, cette peine pourrait porter un coup aux efforts des joueurs au cours de la saison. « N’oubliez pas que l’on est en sursis, on risque de perdre un point et tous les points sont importants. C’est des points qui vont nous manquer en fin de saison […] Demain je vous fais confiance, on a besoin de vous, soyez exemplaires, soyez bien. Bonne soirée à tous, allez l’OM et à demain », a rappelé le milieu de 34 ans. Reste à savoir si son message sera entendu, tant le Classique entre Marseille et Paris déchaîne les passions.