OM Classico : Marseille reçoit un soutien de taille contre le PSG

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 12:44

Le Classico tant attendu entre l’ OM et le PSG est prévu ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce rendez-vous au sommet, La Provence annonce la présence du propriétaire du club phocéen au Vélodrome. Un soutien non négligeable pour l’équipe de Jorge Sampaoli.

Depuis que Frank McCourt a racheté l’ OM en 2015, les Marseillais n’ont pas encore battu le PSG au Vélodrome. À l’occasion du Classico de dimanche soir (20h45), l’équipe du milliardaire américain va-t-elle mettre fin à la suprématie des Parisiens et leurs nombreuses stars : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ashraf Hakimi ou encore Angel Di Maria ? Aucune certitude. Toutefois, l’Olympique de Marseille va bénéficier du soutien de son patron. Selon les indiscrétions du journal régional, Frank McCourt sera présent au Vélodrome pour assister au Classico. Comme il l’avait fait lors de OM - ASSE (3-1), le 28 août dernier.

Annoncé de retour dans la Cité phocéenne après près de 2 mois d'absence, l’homme d’affaires américain ne débarquera pas seul dans l’enceinte des Olympiens. D’après la source, il sera accompagné de ses proches, afin de pousser l’équipe de Jorge Sampaoli à la victoire contre le Paris Saint-Germain, la première au Vélodrome sous son ère. « Frank McCourt sera de nouveau présent ce week-end pour le Clasico, accompagné par plusieurs de ses proches », a écrit le journal.

Situation des deux clubs avant le Classico

L'OM et la Lazio Rome se sont neutralisé (0-0) en Ligue Europa, jeudi, lors de la 3e journée de la phase de poule. Les Phocéens ont ainsi enregistré leur 3e match nul consécutif dans la compétition et sont 3es avec 3 points, derrière Galatarasay (7 points) et le club romain (4 points). En Ligue 1, les Marseillais, grâce à leur victoire sur le FC Lorient (4-1) dimanche dernier, sont 3es avec 17 points, loin derrière les Parisiens. Justement, parlant au Paris SG, il caracole en tête du championnat avec 27 points, soit 9 victoires et une seule défaite. En Ligue des champions, l'équipe de Mauricio Pochettino est également 1re de son groupe (A) avec 7 points devant Manchester City (6 points).