Real Mercato : Après Mbappé, Madrid sur une superstar en attaque

Publié par Thomas le 25 octobre 2021 à 12:15

Très discret l’été dernier, le Real Madrid compte enflammer le prochain marché des transferts estival en se positionnant sur les plus grands joueurs de la planète. Si Kylian Mbappé reste la cible numéro 1 des Merengues pour 2022, un autre grand nom du football est récemment entré dans les plans de Florentino Pérez et pourrait lui aussi animer les prochains mois.

Real Mercato : Après Mbappé, Madrid veut Salah !

Tout va beaucoup mieux au Real. Après leur victoire contre le Barça au Camp Nou ce dimanche, les Merengues renouent avec la victoire mettant fin à une série de deux rencontres sans succès en Liga. Figure de proue de ce renouveau madrilène, l’émergence de leur recrue autrichienne David Alaba, qui commence à peser de plus en plus dans l’effectif des Blancos, à l’image de son but plein de sang-froid à la 32e minute, qui avait lancé sur de bons rails le Real. Si le club espagnol s’est montré économe lors du dernier mercato, ne dépensant que 30 millions d’euros pour Eduardo Camavinga, en 2022, la donne devrait être bien différente et plusieurs noms gravitent déjà autour du Bernabeu.

Alors que le rêve du président du Real, Florentino Pérez, est et a toujours été de réunir les deux wonderkids du football, Kylian Mbappé et Erling Haaland, c’est désormais un autre grand nom du ballon rond qui agite la presse locale, celui de l’attaquant égyptien Mohamed Salah. En pleine bourre depuis la reprise cette saison, le buteur de 29 ans vient de marquer un triplé en moins de 10 minutes contre Manchester United ce week-end, une performance monstrueuse que seul Ronaldo (Nazario) avait jusqu’alors réalisé.

C’est simple, le Pharaon est sur une série folle de 10 matchs avec au moins un but en Premier League, soit 14 buts en 10 rencontres. Une prouesse fabuleuse, qui n’a pas échappé au Real Madrid, qui se positionnerait désormais pour l’enrôler l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2023 chez les Reds, Salah n’est toujours pas tombé d’accord avec son club pour une prolongation de contrat.

Si le joueur se dit heureux à Liverpool, les conditions salariales que lui proposent les dirigeants ne lui conviennent pas et feraient retarder une éventuelle signature. Comme l’avance l’insider Ekrem Konur, l’Egyptien demande 530M€ par semaine, une somme bien supérieure aux moyens du club anglais. Le Real penserait à faire une offre rapidement si aucun accord n’est conclu d’ici là.