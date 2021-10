LOSC : Jocelyn Gourvennec est-il le problème dans l'équipe du LOSC ?

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 16:50

Le début de saison poussif du LOSC est-il dû au changement d’entraîneur chez le dernier champion de Ligue 1 ? Le capitaine José Fonte a répondu à la question après le nul concédé au Stade Brestois (1-1) à domicile.

LOSC : Gourvennec n'est pas le coupable selon Fonte

Battu par Clermont Foot (1-0) lors de 10e journée de Ligue 1, le LOSC n’a pas eu de réaction, samedi. Les Dogues ont été tenus en échec par le Stade Brestois (1-1) à Pierre Mauroy. 10e du championnat après 11 journées, Lille OSC a du mal à défendre son titre de champion, avec son nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec. Ce dernier a succédé à Christophe Galtier parti à l’OGC Nice, actuel 3e de L1. Régissant aux mauvais résultats des Lillois, José Fonte ne croit pas que le problème vient du nouveau coach. Il admet évidemment que Gourvennec n’a pas la même philosophie de jeu que Galtier, mais il n’est pas forcément le premier responsable du début de saison compliqué du LOSC.

« Les entraîneurs sont tous différents. Christophe Galtier a sa philosophie, Jocelyn la sienne. […] Vous, vous regardez notre saison, on a gagné le titre 2021, mais on a connu beaucoup de problèmes, de cas difficiles à accepter, l’année dernière. Et c’est normal dans un vestiaire », a expliqué le défenseur central, dans des propos relayés par La Voix des Sports.

« Trouver les solutions aux problèmes et avancer »

Selon le capitaine des Lillois, le vestiaire a déjà assez de souci à se faire et ne devrait pas en rajouter en rejetant la faute sur Jocelyn Gourvennec. « Des problèmes, on en a déjà beaucoup, il ne faut pas en rajouter, mais trouver des solutions. C’est à nous d’avancer », a-t-il déclaré. Avec Jocelyn Gourvennec, le LOSC a enregistré 4 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites en championnat. En Ligue des champions, son bilan est de 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite.