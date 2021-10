OM : Une décision officielle tombe avant le match contre Nice

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2021 à 01:35

Après le Classico contre le PSG (0-0), l’ OM s’apprête à affronter un redoutable adversaire du haut du tableau. Le club phocéen ira à Clermont ce mercredi pour affronter l’OGC Nice (3e). Et avant ce choc, une décision officielle vient de tomber.

Nice-OM : L’heure des retrouvailles a sonné !

Ce dimanche, l’ OM et le PSG n’ont pas réussi à se départager dans ce choc de la 11e journée Ligue 1 au stade vélodrome. Les deux rivaux historiques se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Si les Marseillais ont obtenu un bon point face à l’armada offensive du Paris Saint-Germain, ils devront rapidement renouer avec la victoire en championnat. Les Marseillais auront d’ailleurs l’occasion de revenir sur le podium de Ligue 1 dès cette semaine.

Ce mercredi soir à Troyes, l'Olympique de Marseille et l’OGC Nice se retrouvent deux mois après les violents incidents survenus à l'Allianz Riviera. Les deux équipes feront un « replay » de cette opposition comptant pour la troisième journée de Ligue 1. Et les Niçois et Olympiens connaissent désormais leur arbitre.

Clément Turpin sera au sifflet du choc Nice-OM

En effet, la Ligue professionnelle de Football (LFP) a décidé que ce sera l'expérimenté Clément Turpin, habitué des matchs chauds en L1, qui sera au sifflet de cette rencontre Nice-OM. L’homme de 39 ans sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore comme arbitres de touche, ainsi que Thomas Léonard en tant que 4e arbitre. Benoît Millot et Aurélien Drouets seront affectés à l’arbitrage-vitrage (VAR) pour cette rencontre. Notons que les Olympiens sont déterminés à s’imposer face à l’OGC Nice (3e). L’OM a des raisons de croire à un succès face au Gym au regard de ses dernières performances. Mais les Aiglons restent de redoutables adversaires et ont des arguments à faire falloir aux hommes de Sampaoli.