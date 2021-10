OL : Décision de Peter Bosz après la remontada de l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 12:33

Peter Bosz est revenu sur la défaite renversante de l’ OL face à l’OGC Nice. Pour mettre fin au relâchement récurrent de son équipe en fin de match, il a donné des consignes fermes.

OL : Bosz, « on prend trop de buts et on perd trop de points en fin de match »

Renversé par l’OGC Nice lors de la 11e journée de Ligue 1, l’ OL est encore sous le choc. L’équipe de Peter Bosz a vécu un vrai cauchemar à l’Allianz Riviera, dimanche. Elle menait (2-0) jusqu’à la 80e, mais a perdu le match (3-2) dans les derniers instants. En tenant compte du temps additionnel, les Gones ont concédé 3 buts en l’espace de 13 minutes, en plus du carton rouge pris par Tino Kadewere (85e) pour une faute stupide dans le camp du Gym. Revenu sur cette défaite, le coach de l’Olympique Lyonnais ne souhaite plus revivre la fin de match catastrophique de son équipe à Nice.

« Les dix dernières minutes sont très mauvaises, ça ne doit pas arriver. Après le premier but de Nice, on prend un carton rouge, un penalty et le troisième but en 12-13 minutes. Ça ne peut pas arriver à une équipe comme la nôtre », a-t-il déclaré sur OL TV. « Six cartons rouges (cette saison, ndlr), ça ne peut pas arriver, celui de Tino non plus. On prend trop de buts et on perd trop de points en fin de match, c’est factuel. Si on arrive à jouer de cette manière pendant 80 minutes, on doit savoir le faire pendant 90 minutes, voire 95 si nécessaire », a déploré le technicien néerlandais.

« Travailler sur la force collective »

Pour rebondir rapidement en Ligue 1 et faire oublier la remontada niçoise, Peter Bosz a annoncé la couleur. « C’est notre faute, et on va en discuter. On va travailler là-dessus », a-t-il indiqué. Le plan secret du coach du club rhodanien est de travailler sur le collectif. « On a beaucoup travaillé là-dessus (la force collective, ndlr). Honnêtement, en début de saison je n’étais pas satisfait de la qualité du jeu. En ce moment, on voit un autre OL, qui joue bien ensemble, qui presse haut. On a beaucoup progressé », a rassuré le successeur de Rudi Garcia.

La promesse du coach des Lyonnais

Les Lyonnais sont 9e avec 16 points, mais ils ont seulement 3 points de retard sur la 3e place du podium, justement occupée par leur bourreau, l’OGC Nice de Christophe Galtier. De quoi nourrir l’espoir chez Peter Bosz. « On n’est pas à la place que l’on désire, mais on n’est pas loin du podium en championnat. C’est très serré. Il faut d’abord gagner nos matchs, après on verra. Mais je suis sûr qu’en fin de saison, on ne sera pas neuvièmes », a-t-il déclaré.