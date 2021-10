OM Mercato : Barça, une recrue de Sampaoli passe aux aveux

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2021 à 13:33

Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente a rejoint l’ OM lors du dernier mercato estival. L’attaquant américain réalise un bon début de saison sous les couleurs marseillaises et ne regrette pas son choix.

OM Mercato : Konrad de la Fuente est heureux à Marseille

Barré par la concurrence au FC Barcelone, Konrad de la Fuente a décidé de rebondir sur d’autres terres cet été. Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière et emmagasiner du temps de jeu, l’ailier américain s’est engagé en faveur de l’ Olympique de Marseille. Et il n’a pas tardé à s’adapter au style de jeu de l’ OM.

Konrad de la Fuente fait partie des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Jorge Sampaoli avec onze rencontres disputées, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, le joueur de 20 ans ne cache pas sa joie d’être à l’ OM cette saison. « Ici, je me suis bien adapté avec les hispanophones, Alvaro (Gonzalez), Pol (Lirola) et (Leonardo) Balerdi, merci à eux qui m'ont très bien accueilli. Dans la ville, je suis heureux, la langue, je parlais les mots de base alors ça m'a aidé », a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec Gerard Romero sur la chaîne Twitch Jijantes.

Konrad de la Fuente ne regrette pas son départ du Barça

Heureux à l’ Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente n’a jamais eu l’occasion de s’imposer au sein de son club formateur, le FC Barcelone. Et aujourd’hui, il ne regrette pas d’être parti. « C’est moi qui ai décidé de partir, depuis six mois j'en parlais avec mes représentants, en étant réaliste, il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première (…) J'ai passé la saison dernière avec eux, mais je n'ai presque pas joué », a-t-il confié.

Toutefois, Konrad de la Fuente reconnait que son passage au sein de l'équipe première du FC Barcelone lui a apporté un surplus de maturité. « J’étais content d'être là et de m'entraîner avec les meilleurs. J'ai beaucoup appris. C'était une bonne expérience », a-t-il reconnu avant d’expliquer qu’il est toujours un fervent supporter de son ancien club. Lié à l’ OM jusqu’en juin, le jeune attaquant reste « concentré » sur son aventure à Marseille, mais ne ferme aucune porte pour son avenir. « On ne sait jamais l'avenir, je suis concentré sur ma saison ici, le reste, on verra plus tard », a-t-il conclu.