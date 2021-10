LOSC : Lille en difficulté, Yilmaz sévèrement critiqué !

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 18:33

Cadre du vestiaire et meilleur buteur du LOSC la saison dernière, Burak Yilmaz peine à confirmer ses performances lors de l’exercice présent. Pire, son état d’esprit a changé et influe négativement sur le champion de France.

LOSC : Rothen, « Burak Yilmaz n’est pas dans le bon état d’esprit »

Vainqueur de la Ligue 1 la saison passée, le LOSC va mal en ce début d’exercice 2021-2022. Le club nordiste est 10e avec 15 points en 11 journées de championnat. Burak Yilmaz, le joueur le plus décisif des Dogues lors du sacre, est moins en vue cette saison sous les ordres du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il a inscrit seulement 3 buts en 9 matchs joués. Le comportement de l’attaquant de Lille OSC est également décrié. Dans son analyse, Jérôme Rothen fait remarquer qu’il agace tout le monde sur le terrain.

« Je suis très déçu des joueurs-cadres. J’attends plus de Burak Yilmaz. Encore contre le FC Séville (en Ligue des champions), le manque d’impact que peut avoir ce joueur est flagrant », a-t-il noté sur RMC Sport. « Ça se traduit par de l’énervement. Il s’en prend à ses adversaires et ses coéquipiers, même jeunes. Il n’est pas dans le bon état d’esprit. Il joue pour sa gueule cette année. Il y a des devoirs et des obligations pour les joueurs, mais ils ne sont pas dans le bon état d’esprit. Ils doivent rassurer la jeune génération », a lâché le chroniqueur.

L'attaquant turc attendu pour confirmer

Avant de critiquer sévèrement le Turc de 36 ans, Jérôme Rothen a rappelé sa bonne saison dernière. « Il y a beaucoup de choses à dire sur Burak Yilmaz. Il a permis au LOSC d’exceller, et d’être champion de France la saison dernière. Il a marché sur beaucoup d’adversaires. Ce qu’on attend de lui, c’est une confirmation », a-t-il précisé au début. Pour rappel, Burak Yilmaz a été auteur de 16 buts et 5 passes décisive en 28 matchs de championnat disputés la saison dernière.