OM Mercato : Caleta-Car bientôt vendu, la vérité éclate enfin !

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2021 à 22:03

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc Nice-OM, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la situation de Duje Caleta-Car. Le défenseur central est annoncé vers un transfert en Premier League dès cet hiver.

OM Mercato : Sampaoli rétablit la vérité pour Caleta-Car

Proche d’un transfert à Wolverhampton dans les derniers instants du mercato estival, Duje Caleta-Car a fait le choix de rester à l’ Olympique de Marseille où son contrat expire en juin 2023. Mais le défenseur central a du mal à relever la tête en ce début de saison. Il a vu son temps de jeu chuter de façon considérable sous les couleurs marseillaises. Surtout que l’entraîneur Jorge Sampaoli semble miser sur ses recrues estivales, Luan Peres, William Saliba et Leonardo, en défense. Ce traitement et ce faible temps de jeu poussent un peu plus le Croate vers la sortie. Certains médias avancent d'ailleurs que le retour inattendu de Duje Caleta-Car dans le onze de départ de Marseille aurait un objectif bien précis : mieux le vendre dès cet hiver. Des spéculations vite démenties par Jorge Sampaoli.

L’entraîneur de l’ OM précise en effet qu’il a travaillé spécialement avec son joueur « pour qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement ». Le patron du banc marseillais se réjouit donc de pouvoir compter le retour de forme de son défenseur. « On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l'a, c'est pour ça qu'il est international. Il s'est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l'équipe. Il s'en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale », a assuré Sampaoli dans des propos relayées par RMC Sport.

Sampaoli remonté contre l’entourage du défenseur

Poursuivant, Jorge Sampaoli s’est monté un peu plus ferme envers l’entourage du défenseur central. « Il y a aussi parfois des distractions dans l'entourage des joueurs. En tant qu'entraîneur, on doit expliquer aux joueurs que le plus important, c'est l'équipe, de respecter la ville et le club. Et cela vaut pour tous les joueurs », a-t-il ajouté.